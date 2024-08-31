С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей

В Перми Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обратилась с иском в суд к АО «ОДК — Пермские моторы». По данным судебных материалов, производитель гражданских самолетов требует от общества возмещения убытков в размере 45,099 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября. Как указывает источник, спор будет рассмотрен в закрытом процессе.