С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
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Updated Сегодня, 09:58
В Перми Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обратилась с иском в суд к АО «ОДК — Пермские моторы». По данным судебных материалов, производитель гражданских самолетов требует от общества возмещения убытков в размере 45,099 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября. Как указывает источник, спор будет рассмотрен в закрытом процессе.
АО «ОДК — Пермские моторы» является одним из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения в стране и входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха. Организация специализируется на серийном производстве двигателей для гражданской и транспортной авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспорта газа.