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В Перми с оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей

С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей

31 августа 2024, 09:56
Фото: properm.ru

В Перми с оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей

Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября.

В Перми Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) обратилась с иском в суд к АО «ОДК — Пермские моторы». По данным судебных материалов, производитель гражданских самолетов требует от общества возмещения убытков в размере 45,099 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября. Как указывает источник, спор будет рассмотрен в закрытом процессе.

АО «ОДК — Пермские моторы» является одним из лидеров авиационного и промышленного двигателестроения в стране и входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха. Организация специализируется на серийном производстве двигателей для гражданской и транспортной авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспорта газа.

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#Суд#Пермь#Оак#Одк#Убытки#Иски#Гражданские самолеты
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