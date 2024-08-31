В Перми скончался старейший клирик Пермской епархии Николай Тетерин

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила о смерти заштатного клирика, протоиерея Николая Тетерина. Священнослужитель ушел из жизни в возрасте 90 лет.
Родился Тетерин 17 мая 1934 года в селе Ножовка в семье священника Василия Гавриловича Тетерина. В 1941–1946 гг. учился в общеобразовательной школе. С 1954 по 1957 годы служил в армии. После службы исполнял послушание псаломщика в Богоявленском храме в Соликамске, а потом в Свято-Троицком кафедральном соборе в Перми. Позднее Тетерин женился, в семье появилось двое детей.
В 1959 году Николай Тетерин занял пост дьякона в Кизеле, в 1960 году был переведен в штат Свято-Троицкого кафедрального собора Перми, а с 1967 года стал клириком Свято-Николаевского храма поселка Нижняя Курья. С 1991 года тетерина назначили настоятелем Петропавловского собора в Перми.