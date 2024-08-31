properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Жители Прикамья проводят в последний путь старейшего священнослужителя епархии

В Перми скончался старейший клирик Пермской епархии Николай Тетерин

31 августа 2024, 06:21
Фото: Пермская епархия РПЦ

Жители Прикамья проводят в последний путь старейшего священнослужителя епархии

Протоиерей ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) сообщила о смерти заштатного клирика, протоиерея Николая Тетерина. Священнослужитель ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Родился Тетерин 17 мая 1934 года в селе Ножовка в семье священника Василия Гавриловича Тетерина. В 1941–1946 гг. учился в общеобразовательной школе. С 1954 по 1957 годы служил в армии. После службы исполнял послушание псаломщика в Богоявленском храме в Соликамске, а потом в Свято-Троицком кафедральном соборе в Перми. Позднее Тетерин женился, в семье появилось двое детей.

В 1959 году Николай Тетерин занял пост дьякона в Кизеле, в 1960 году был переведен в штат Свято-Троицкого кафедрального собора Перми, а с 1967 года стал клириком Свято-Николаевского храма поселка Нижняя Курья. С 1991 года тетерина назначили настоятелем Петропавловского собора в Перми.

Читайте также:
В возрасте 88 лет умер известный французский актер Ален ДелонВ Спасо-Преображенском соборе нашли фрагменты старинной росписиВ Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов
#Пермская епархия#Епархия#Умер
Подпишитесь
СРОЧНО. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
Сегодня, 03:47
«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны
Вчера, 11:46
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
Вчера, 12:22
Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу
Вчера, 12:05
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
Вчера, 08:04
Студентка из Перми арестована за участие в террористической организации
Вчера, 15:50