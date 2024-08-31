В Перми скончался старейший клирик Пермской епархии Николай Тетерин

Родился Тетерин 17 мая 1934 года в селе Ножовка в семье священника Василия Гавриловича Тетерина. В 1941–1946 гг. учился в общеобразовательной школе. С 1954 по 1957 годы служил в армии. После службы исполнял послушание псаломщика в Богоявленском храме в Соликамске, а потом в Свято-Троицком кафедральном соборе в Перми. Позднее Тетерин женился, в семье появилось двое детей.