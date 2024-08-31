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Следователи допросят подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом

В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом

31 августа 2024, 06:58
Фото: СУ СК по Пермскому краю.

Следователи допросят подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом

Артем Бучин был задержан утром 31 августа.

Следователи СУ СК по Пермскому краю в ближайшее время допросят подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом. Тела жертв были обнаружены 29 августа, сообщили в пресс-службе краевого следкома.

По данным телеграм-канала «Baza», Артема Бучина задержали утром 31 августа рядом с домом своего отца. После задержания его доставили на допрос в военную полицию. Как сообщает источник, Бучин рассказал, что очень ревновал свою девушку.

Ранее сообщалось, что тела девушки и ее дочки были найдены в квартире в Чусовом. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру.

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#Пермский край#Убийство#Чусовой#Прикамье#Квартира#Ревность#Следствие#Допрос#Артем Бучин
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