В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом

Ранее сообщалось, что тела девушки и ее дочки были найдены в квартире в Чусовом. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру.