В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
На Камчатке в районе вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На поиски пропавшего вылетел другой вертолет Ми-8, сообщает официальный представитель Росавиации в телеграм-канале.
Вертолет летел с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, находящейся в 17 км от аэропорта Елизово. Однако в назначенное время, около 07:15 по мск, экипаж воздушного судна на связь не вышел.
По предварительным данным, на борту были 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски также выдвинулась наземная группировка спасцентра МЧС. К готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8.