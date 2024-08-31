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В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т

В районе вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8Т

31 августа 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно о количестве людей, находившихся на борту воздушного судна.

На Камчатке в районе вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». На поиски пропавшего вылетел другой вертолет Ми-8, сообщает официальный представитель Росавиации в телеграм-канале.

Вертолет летел с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, находящейся в 17 км от аэропорта Елизово. Однако в назначенное время, около 07:15 по мск, экипаж воздушного судна на связь не вышел.

По предварительным данным, на борту были 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. На поиски также выдвинулась наземная группировка спасцентра МЧС. К готовности к вылету ведомственный вертолет Ми-8.

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#Росавиация#Пассажиры#Экипаж#Камчатка#МЧС РФ#Вулкан Вачкажец#Ми-8Т#Спасательный центр
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