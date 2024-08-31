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Собственница «Дома Демидовых» хочет расширить бизнес в Перми

В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»

31 августа 2024, 04:44
Фото: предоставлено управляющей «Дома Демидовых»

Собственница «Дома Демидовых» хочет расширить бизнес в Перми

Заведение разместится на ул. Белинского, 6.

В Перми команда кафе-пекарни «Дом Демидовых» планирует открыть второй магазин-кафетерий. Новое заведение будет находится на ул. Белинского, 6, сообщил ИА «Текст» со ссылкой на управляющую «Домом Демидовых» Анну Кобелеву.

В настоящий момент в будущем помещении кафетерия идет ремонт. «Дом Демидовых» занимает два этажа старинного здания в центре Перми. На первом этаже находится кафе и пекарня, на втором — хостел. Здание в собственности учредителя ООО «Дом-пекарня Демидовых».

В июле работа пермской пекарни и хостела была приостановлена по причине конфликта с собственником соседнего здания, через которое в особняк на ул. Ленина, 46а поступают вода и тепло. По факту отключения водоснабжения УФАС возбудила дело.

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#Пермь#Тепло#Хостел#Ремонт#Кафе#Конфликт#Вода#Собственность#Пекарня#Инцидент#Дом демидовых#Управляющая
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