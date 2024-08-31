В центре Перми откроется второй магазин-кафетерий «Дом Демидовых»

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В Перми команда кафе-пекарни «Дом Демидовых» планирует открыть второй магазин-кафетерий. Новое заведение будет находится на ул. Белинского, 6, сообщил ИА «Текст» со ссылкой на управляющую «Домом Демидовых» Анну Кобелеву.
В настоящий момент в будущем помещении кафетерия идет ремонт. «Дом Демидовых» занимает два этажа старинного здания в центре Перми. На первом этаже находится кафе и пекарня, на втором — хостел. Здание в собственности учредителя ООО «Дом-пекарня Демидовых».
В июле работа пермской пекарни и хостела была приостановлена по причине конфликта с собственником соседнего здания, через которое в особняк на ул. Ленина, 46а поступают вода и тепло. По факту отключения водоснабжения УФАС возбудила дело.