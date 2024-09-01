properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погоды

Этой ночью пермяков ожидают туман, гроза и сильный ветер

1 сентября 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

Пермяков предупреждают о резком ухудшении погоды

Ранее сообщалось, что в Прикамье в понедельник будет без значимых осадков.

По данным Пермского ЦГМС 2 сентября местами по краю прогнозируется туман, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

В период грозы пермяков просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении.

Ранее синоптики сообщали, что в понедельник, 2 сентября, днем температурный фон в Пермском крае поднимется до 19…24°С, в Перми — до 21°С. При этом ночью прогнозируется 4…9°С, в Перми около 8°С. По данным синоптиков, в этот день будет сухо. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер западный — ночью слабый, днём умеренный.

Читайте также:
Стало известно, какой погодой Пермь проводит летоПотепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в Прикамье
#Происшествия#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Погода пермь#Опасные явления погоды#Неблагоприятная погода
Подпишитесь
Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли
Сегодня, 08:59
На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы
Сегодня, 04:11
На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков
31 августа, 10:57
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
Сегодня, 07:11
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
Сегодня, 05:17