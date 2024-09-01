Этой ночью пермяков ожидают туман, гроза и сильный ветер

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
По данным Пермского ЦГМС 2 сентября местами по краю прогнозируется туман, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
В период грозы пермяков просят воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство, укрыться в помещении.
Ранее синоптики сообщали, что в понедельник, 2 сентября, днем температурный фон в Пермском крае поднимется до 19…24°С, в Перми — до 21°С. При этом ночью прогнозируется 4…9°С, в Перми около 8°С. По данным синоптиков, в этот день будет сухо. В некоторых районах возможен небольшой дождь. Ветер западный — ночью слабый, днём умеренный.