Минувшая ночь на 1 сентября в Прикамье стала самой холодной с 1997 года

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Ночь на 1 сентября стала самой холодной более чем за три месяца, с 31 мая. Ночь на 1 сентября стала самой холодной с 1997 года, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Впервые с этого дня в Пермском крае отмечены заморозки: в Губахе минимальная температура -0.8 градуса, в Бисере и Кудымкаре 0.0. На большинстве других метеостанций минимальная температура составила от 0 до +2, в Перми +1.4. Это достаточно близко к рекордному минимуму для этого дня (+0.1 в 1906 году).
По данным Пермского ЦГМС 2 сентября местами по краю прогнозируется туман, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.