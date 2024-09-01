properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Ночь на 1 сентября в Прикамье стала самой холодной с 1997 года

Минувшая ночь на 1 сентября в Прикамье стала самой холодной с 1997 года

1 сентября 2024, 12:53
Фото: 1MI

Ночь на 1 сентября в Прикамье стала самой холодной с 1997 года

Впервые для этого дня отмечены заморозки.

Ночь на 1 сентября стала самой холодной более чем за три месяца, с 31 мая. Ночь на 1 сентября стала самой холодной с 1997 года, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Впервые с этого дня в Пермском крае отмечены заморозки: в Губахе минимальная температура -0.8 градуса, в Бисере и Кудымкаре 0.0. На большинстве других метеостанций минимальная температура составила от 0 до +2, в Перми +1.4. Это достаточно близко к рекордному минимуму для этого дня (+0.1 в 1906 году).

По данным Пермского ЦГМС 2 сентября местами по краю прогнозируется туман, гроза, порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Читайте также:
Этой ночью пермяков ожидают туман, гроза и сильный ветерСтало известно, какой погодой Пермь проводит летоСтало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
#Общество#Погода
Подпишитесь
Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли
Сегодня, 08:59
На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы
Сегодня, 04:11
На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков
31 августа, 10:57
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
Сегодня, 07:11
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
Сегодня, 05:17