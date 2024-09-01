Минувшая ночь на 1 сентября в Прикамье стала самой холодной с 1997 года

Впервые с этого дня в Пермском крае отмечены заморозки: в Губахе минимальная температура -0.8 градуса, в Бисере и Кудымкаре 0.0. На большинстве других метеостанций минимальная температура составила от 0 до +2, в Перми +1.4. Это достаточно близко к рекордному минимуму для этого дня (+0.1 в 1906 году).