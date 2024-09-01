На борту пропавшего на Камчатке вертолета могло быть пятеро пермяков

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
На борту пропавшего вчера на Камчатке вертолёта МИ-8Т могло находиться пять туристов из Перми. Об этом сообщает «КП-Пермь».
Вместе с парой владельцев и основателей туристического сообщества «Большая страна» Юлией и Михаилом Репниковыми, по данным издания, были их друзья — Евгения и Александр Никулины, а также музыкант и организатор событий Михаил Ширинкин.
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолёта Ми-8 с пермяками на борту. Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка 31 августа, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.
На Камчатке возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту утраты связи с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации