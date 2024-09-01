На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:11
В связи с проведением Пермского марафона в центре Перми изменяется схема движения транспорта с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает краевой минтранс.
С 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Петропавловской (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).
С 5:00 7 сентября до 20:00 8 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:
— Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Крисанова);
— Окулова (от Соборной площади до ул. Осинской);
— Монастырской (от ул. Сибирская до ул. Осинской);
— Борчанинова (от ул. Пермской до ул. Петропавловской);
— Попова (по нечетной стороне от ул. Монастырская до ул. Пермской, по четной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской);
— Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырская);
— Комсомольскому проспекту (от ул. Ленина до ул. Краснова);
— Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырская);
— Сибирской (от ул. Монастырская до ул. Революции);
— Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Пермской).
С 10:30 до 17:00 7 сентября будет запрещено движение по ул. Петропавловской (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).
С 00:30 до 20:00 8 сентября будет запрещено движение по ул. Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).
С 5:00 до 17:00 8 сентября будут перекрыты участки на улицах:
— Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Крисанова);
— Окулова (от Соборной площади до ул. Сибирской);
— Монастырской (от ул. Сибирская до ул. Осинской);
— Петропавловской (от ул. Осинская до Комсомольского проспекта);
— Пермской (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);
— Екатерининской (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);
— Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);
— Краснова (от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирская);
— Борчанинова (от ул. Пермской до ул. Петропавловской);
— Попова (от ул. Монастырская до ул. Пермская и от ул. Петропавловской до ул. Пермской);
— Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырская);
— Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Пермской);
— Комсомольскому проспекту (по нечетной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова, по четной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова);
— Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырская);
— Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Революции);
— 25 Октября (от ул. Петропавловской до ул. Пермской).
С 7:00 до 17:00 8 сентября будет прекращено движение трамваев.
Ранее стало известно, что по временной схеме возобновит работу трамвайный маршрут №11. Из-за ремонта путей в Индустриальном районе маршрут будет курсировать сообщением «Станция Пермь II — Микрорайон Висим» по улице Революции