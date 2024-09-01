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Updated Сегодня, 04:11

С 6 по 8 сентября в центре Перми планируются ограничения движения

На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы

1 сентября 2024, 04:11

С 6 по 8 сентября в центре Перми планируются ограничения движения

Причиной ограничений станет проведение Пермского марафона.

В связи с проведением Пермского марафона в центре Перми изменяется схема движения транспорта с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает краевой минтранс.

С 19:00 6 сентября до 17:30 7 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ул. Петропавловской (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).

С 5:00 7 сентября до 20:00 8 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспорта по улицам:

— Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Крисанова);

— Окулова (от Соборной площади до ул. Осинской);

— Монастырской (от ул. Сибирская до ул. Осинской);

— Борчанинова (от ул. Пермской до ул. Петропавловской);

— Попова (по нечетной стороне от ул. Монастырская до ул. Пермской, по четной стороне от ул. Петропавловской до ул. Пермской);

— Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырская);

— Комсомольскому проспекту (от ул. Ленина до ул. Краснова);

— Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырская);

— Сибирской (от ул. Монастырская до ул. Революции);

— Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Пермской).

С 10:30 до 17:00 7 сентября будет запрещено движение по ул. Петропавловской (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).

С 00:30 до 20:00 8 сентября будет запрещено движение по ул. Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).

С 5:00 до 17:00 8 сентября будут перекрыты участки на улицах:

— Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Крисанова);

— Окулова (от Соборной площади до ул. Сибирской);

— Монастырской (от ул. Сибирская до ул. Осинской);

— Петропавловской (от ул. Осинская до Комсомольского проспекта);

— Пермской (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);

— Екатерининской (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);

— Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. Сибирской);

— Краснова (от ул. Газеты Звезда до ул. Сибирская);

— Борчанинова (от ул. Пермской до ул. Петропавловской);

— Попова (от ул. Монастырская до ул. Пермская и от ул. Петропавловской до ул. Пермской);

— Осинской (от ул. Окулова до ул. Монастырская);

— Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Пермской);

— Комсомольскому проспекту (по нечетной стороне от ул. Петропавловской до ул. Краснова, по четной стороне от ул. Ленина до ул. Краснова);

— Газеты Звезда (от ул. Окулова до ул. Монастырская);

— Сибирской (от ул. Монастырской до ул. Революции);

— 25 Октября (от ул. Петропавловской до ул. Пермской).

С 7:00 до 17:00 8 сентября будет прекращено движение трамваев.

Ранее стало известно, что по временной схеме возобновит работу трамвайный маршрут №11. Из-за ремонта путей в Индустриальном районе маршрут будет курсировать сообщением «Станция Пермь II — Микрорайон Висим» по улице Революции

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#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Ограничение
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