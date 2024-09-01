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Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета, в котором были пермяки

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета

1 сентября 2024, 07:46
Фото: 1MI

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета, в котором были пермяки

Среди его пассажиров могут быть пять пермяков.

С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь, сообщает МЧС России.

На борту пропавшего вчера на Камчатке вертолёта МИ-8Т могло находиться пять туристов из Перми. Вместе с парой владельцев и основателей туристического сообщества «Большая страна» Юлией и Михаилом Репниковыми были их друзья — Евгения и Александр Никулины, а также музыкант и организатор событий Михаил Ширинкин.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка 31 августа, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.

На Камчатке возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту утраты связи с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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#Происшествия#Вертолет#Камчатка
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