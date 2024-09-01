Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки

В средине августа сообщалось, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.