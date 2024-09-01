Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В честь открытия после реконструкции исторического здания политехнического колледжа на улице Уральской, 78 «Мотовилихинские заводы» преподнесли колледжу Славянова подарок — копию знаменитой пермской Царь-пушки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Макет размером 2,5 м на 1,5 м изготовили из чугуна. Весит «игрушка» более 4 тонн. Над производством работали несколько цехов «Мотовилихи».
Чтобы рассчитать размеры макета перед производством, металлурги измерили действующий экспонат Музея пермской артиллерии — Царь-пушку, т. к. не было исходных чертежей. Пушку привезли и установили у входа в учебное заведение в пятницу, 30 августа.
Как отмечают на «Мотовилихе», более 40% выпускников политехнического колледжа после окончания учёбы приходят работать на «Мотовилихинские заводы».
В средине августа сообщалось, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.