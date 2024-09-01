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Перед колледжем им. Славянова в Перми установили чугунную модель пушки в 4 тонны

Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки

1 сентября 2024, 07:11
Фото: ВКонтакте/Мотовилихинские заводы

Перед колледжем им. Славянова в Перми установили чугунную модель пушки в 4 тонны

Памятник учебному заведению передали «Мотовилихинские заводы».

В честь открытия после реконструкции исторического здания политехнического колледжа на улице Уральской, 78 «Мотовилихинские заводы» преподнесли колледжу Славянова подарок — копию знаменитой пермской Царь-пушки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Макет размером 2,5 м на 1,5 м изготовили из чугуна. Весит «игрушка» более 4 тонн. Над производством работали несколько цехов «Мотовилихи».

Чтобы рассчитать размеры макета перед производством, металлурги измерили действующий экспонат Музея пермской артиллерии — Царь-пушку, т. к. не было исходных чертежей. Пушку привезли и установили у входа в учебное заведение в пятницу, 30 августа.

Как отмечают на «Мотовилихе», более 40% выпускников политехнического колледжа после окончания учёбы приходят работать на «Мотовилихинские заводы».

В средине августа сообщалось, что получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.

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#Пермь#Мотовилихинские заводы#Памятник#Колледж#Колледж Н.Г. Славянова
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