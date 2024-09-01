Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:16
Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал собеседник агентства. Спасатели пока не могут добраться до вертолета пешком. «Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — сказал собеседник ТАСС из оперативных служб.
Перед этим с воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолёта. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь, сообщает МЧС России.
На борту пропавшего вчера на Камчатке вертолёта МИ-8Т могло находиться пять туристов из Перми. Вместе с парой владельцев и основателей туристического сообщества «Большая страна» Юлией и Михаилом Репниковыми были их друзья — Евгения и Александр Никулины, а также музыкант и организатор событий Михаил Ширинкин.
Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка 31 августа, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.
На Камчатке возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту утраты связи с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации