Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли

На борту пропавшего вчера на Камчатке вертолёта МИ-8Т могло находиться пять туристов из Перми. Вместе с парой владельцев и основателей туристического сообщества «Большая страна» Юлией и Михаилом Репниковыми были их друзья — Евгения и Александр Никулины, а также музыкант и организатор событий Михаил Ширинкин.