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Published Сегодня, 05:59

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На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолёта Ми-8 с пермяками на борту

Пропавший на Камчатке вертолёт с пермяками на борту продолжают искать

1 сентября 2024, 05:59
Фото: 1MI

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолёта Ми-8 с пермяками на борту

Поисковая группировка в Елизовском районе усилена

Группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, проводившая наземный поиск пропавшего вертолета Ми-8 со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена, сообщает МЧС России.

Спасатели сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски по другому маршруту.

Также со стороны села Николаевка в помощь спасателям выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске задействовано более 40 человек.

31 августа в светлое время суток поиски проводились также бортом компании-владельца пропавшего судна.

В готовности по погодным условиям находится авиация МЧС России со спасателями на борту. В настоящее время на территорию Камчатского края начал оказывать влияние циклон, наблюдаются плотный туман и умеренный дождь.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.

На Камчатке возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту утраты связи с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т находились двое жителей Пермского края, основатели туристического сообщества «Большая страна» Михаил и Юлия Репниковы. По данным сервиса Rusprofile, Михаил Репников владеет 69,13% долями ООО «Большая страна», Юлия — 20,0% долями.

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