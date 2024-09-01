Пропавший на Камчатке вертолёт с пермяками на борту продолжают искать

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Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Группа спасателей от Камчатского спасательного центра МЧС России, проводившая наземный поиск пропавшего вертолета Ми-8 со стороны вулкана Вачкажец, продолжила свое движение после вынужденного ночлега в районе озера Тахколоч. Группировка была усилена, сообщает МЧС России.
Спасатели сводной группы поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски по другому маршруту.
Также со стороны села Николаевка в помощь спасателям выдвинулись волонтеры на квадроциклах. Всего в наземном поиске задействовано более 40 человек.
31 августа в светлое время суток поиски проводились также бортом компании-владельца пропавшего судна.
В готовности по погодным условиям находится авиация МЧС России со спасателями на борту. В настоящее время на территорию Камчатского края начал оказывать влияние циклон, наблюдаются плотный туман и умеренный дождь.
Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.
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На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т находились двое жителей Пермского края, основатели туристического сообщества «Большая страна» Михаил и Юлия Репниковы. По данным сервиса Rusprofile, Михаил Репников владеет 69,13% долями ООО «Большая страна», Юлия — 20,0% долями.