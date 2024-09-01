С начала навигации из Прикамья по воде по РФ вывезли более 62 тысяч кубометров леса

С начала навигации водным транспортом 2024 года из Пермского края отправлено 62,5 тыс. кубометров лесоматериалов в Астрахань и Республику Татарстан. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.