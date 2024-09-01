С начала навигации из Прикамья по воде по РФ вывезли более 62 тысяч кубометров леса

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
С начала навигации водным транспортом 2024 года из Пермского края отправлено 62,5 тыс. кубометров лесоматериалов в Астрахань и Республику Татарстан. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Так, 26 августа на территории Пермского края был проведен карантинный фитосанитарный контроль 8,53 тыс. кубометров лесопродукции, подготовленной к отправке водным транспортом в Астрахань. Вся продукция прошла лабораторный контроль в филиале ФГБУ «ВНИИКР». В ходе лабораторных испытаний карантинных вредных организмов не выявлено.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года из Пермского края вывезено 31,75 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан.