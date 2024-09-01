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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:46

В регионы РФ по воде из Прикамья вывезено 62,5 тыс. кубометров лесоматериалов

С начала навигации из Прикамья по воде по РФ вывезли более 62 тысяч кубометров леса

1 сентября 2024, 11:40
Фото: 1MI

В регионы РФ по воде из Прикамья вывезено 62,5 тыс. кубометров лесоматериалов

Лесоматериалы были оправлены в Астрахань и Республику Татарстан

С начала навигации водным транспортом 2024 года из Пермского края отправлено 62,5 тыс. кубометров лесоматериалов в Астрахань и Республику Татарстан. Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 26 августа на территории Пермского края был проведен карантинный фитосанитарный контроль 8,53 тыс. кубометров лесопродукции, подготовленной к отправке водным транспортом в Астрахань. Вся продукция прошла лабораторный контроль в филиале ФГБУ «ВНИИКР». В ходе лабораторных испытаний карантинных вредных организмов не выявлено.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года из Пермского края вывезено 31,75 тыс. кубометров лесопродукции в Узбекистан.

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#Экономика#Лес
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