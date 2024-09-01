Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью

Подозреваемый в убийстве Артем Бучин был задержан утром 31 августа. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру.