Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Сегодня, 1 сентября, в Чусовом простятся убитыми Анастасией и Екатериной Серебенниковыми. Об этом сообщают в местных пабликах.
Прощание состоится с 12:00 до 14:00 в прощальном зале ритуального агентства «ДОВЕРИЕ» находящиеся по адресу ул. Ленина 44 А, с 14:00 отпевание в церкви в старом городе.
Напомним, 29 августа, в одной из квартир Чусового были найдены тела девушки 1996 года рождения и ее дочки 2017 года рождения.
Подозреваемый в убийстве Артем Бучин был задержан утром 31 августа. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру.
У убитой женщины был еще младший сын. Как сообщает «Осторожно, новости», его отец — Артем Бучин. Убийца мальчика не тронул.