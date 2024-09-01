В Красновишерском округе может появиться модульный отель

Согласно параметрам проекта, имеющегося в распоряжении издания, на земельном участке общей площадью 9,2 тыс. кв. м в поселке Золотанка Красновишерского городского округа должны появиться четыре двухэтажных модульных коттеджа по 160 кв. м каждый. Предполагается также возведение отдельного здания ресепшен с котельной и другими хозяйственными помещениями на 60 кв. м, кафе на 120 кв. м и СПА-центра с бассейном на 72 кв. м.