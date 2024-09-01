Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
В Красновишерском округе может появиться модульный отель. ООО «Кваркуш-Сервис» из Свердловской области планирует возвести в поселке Золотанка четыре коттеджа с досуговой инфраструктурой. Соответствующий проект получил статус «приоритетный инвестиционный» на недавнем совете по предпринимательству, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник.
Согласно параметрам проекта, имеющегося в распоряжении издания, на земельном участке общей площадью 9,2 тыс. кв. м в поселке Золотанка Красновишерского городского округа должны появиться четыре двухэтажных модульных коттеджа по 160 кв. м каждый. Предполагается также возведение отдельного здания ресепшен с котельной и другими хозяйственными помещениями на 60 кв. м, кафе на 120 кв. м и СПА-центра с бассейном на 72 кв. м.
Кроме этого, проект предусматривает благоустройство набережной и организацию лодочной станции. Проектирование первых двух очередей рассчитано на период с 2024 по 2025 год. Строительно-монтажные работы, согласно документу, должны быть завершены к 2026 году, тогда же планируется ввод объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект может составить 108 млн рублей.
Ранее сообщалась, что Пермь вошла в десятку самых дешевых городов России по стоимости одной ночи в отеле. Средняя цена ночи в гостинице для путешественников, бронирующих номер на июль и август, сложилась в 4 900 рублей за ночь. Номер обычно бронируют за 39 дней до поездки.