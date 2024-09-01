В Сылве нашли тело 67-летнего рыбака

30 августа в 16:30 — 21:00 на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что вблизи деревни Казарята в реке Сылва, обнаружено тело человека. На место выехали спасатели ГОР 5. По прибытию к месту вызова, спасатели извлекли тело мужчины из реки, и передали сотрудникам полиции.