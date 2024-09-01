В Сылве нашли тело 67-летнего рыбака

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В Кунгурском округе на речке Сылва нашли тело рыбака, пропавшего пять дней назад. 67-летний мужчина занимался рыбной ловлей в районе деревни Сороки. Об его исчезновении в оперативные службы 25 августа сообщили местные жители, сообщает поисково-спасательная служба КМО в своем паблике.
30 августа в 16:30 — 21:00 на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что вблизи деревни Казарята в реке Сылва, обнаружено тело человека. На место выехали спасатели ГОР 5. По прибытию к месту вызова, спасатели извлекли тело мужчины из реки, и передали сотрудникам полиции.
В конце августа в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС по региону.
По данным источника портала Properm.ru в правоохранительных органах, проведённая экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки.