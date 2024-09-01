properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Пермском крае из реки достали тело 67-летнего рыбака

В Сылве нашли тело 67-летнего рыбака

1 сентября 2024, 10:02
Фото: ВКонтакте/Поисково — спасательная служба КМО (16+).

В Пермском крае из реки достали тело 67-летнего рыбака

Мужчина пропал еще 25 августа.
Сюжет
Кунгур

В Кунгурском округе на речке Сылва нашли тело рыбака, пропавшего пять дней назад. 67-летний мужчина занимался рыбной ловлей в районе деревни Сороки. Об его исчезновении в оперативные службы 25 августа сообщили местные жители, сообщает поисково-спасательная служба КМО в своем паблике.

30 августа в 16:30 — 21:00 на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о том, что вблизи деревни Казарята в реке Сылва, обнаружено тело человека. На место выехали спасатели ГОР 5. По прибытию к месту вызова, спасатели извлекли тело мужчины из реки, и передали сотрудникам полиции.

В конце августа в деревне Хазово Кочёвского округа, в местном пруду утонула 11-летняя девочка. Этот факт подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным источника портала Properm.ru в правоохранительных органах, проведённая экспертиза показала, что ребенок сначала был изнасилован, а затем оказался утопленным в пруду. Заключение было сделано на основании зафиксированных травм на теле девочки.

Читайте также:
В Кунгуре в реке Сылва было найдено тело утонувшего 43-летнего мужчиныВ Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчиныСтало известно, кто стал лучшим камнерезом на фестивале в Кунгуре
#Происшествия#Кунгур#Сылва#Река Сылва
Подпишитесь
Предварительно все находившиеся на борту упавшего на Камчатке вертолета погибли
Сегодня, 08:59
На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы
Сегодня, 04:11
На борту пропавшего вертолета на Камчатке находились двое пермяков
31 августа, 10:57
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
Сегодня, 07:11
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 06:58
Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
Сегодня, 05:17