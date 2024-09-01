За неделю клещи укусили более 200 пермяков

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
За неделю количество укушенных клещами в Прикамье выросло на 205 человек. Информацию об этом сообщают в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.
Всего же с начала сезона в медицинские организации Прикамья с жалобами на укусы клещей обратились 26 630 человек, из них 4512 детей.
Среди муниципалитетов Прикамья лидирующие места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Добрянский городской округ, Ильинский, Карагайский и Пермский муниципальные округа, Очёрский и Краснокамский ГО.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,7% паразиты были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 46,4% — иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Также 3,5% клещей были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).