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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Клещи за неделю покусали более 200 жителей Пермского края

За неделю клещи укусили более 200 пермяков

1 сентября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney

Клещи за неделю покусали более 200 жителей Пермского края

Почти половина исследованных членистоногих являлись переносчиками иксодового клещевого боррелиоза.

За неделю количество укушенных клещами в Прикамье выросло на 205 человек. Информацию об этом сообщают в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Всего же с начала сезона в медицинские организации Прикамья с жалобами на укусы клещей обратились 26 630 человек, из них 4512 детей.

Среди муниципалитетов Прикамья лидирующие места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Добрянский городской округ, Ильинский, Карагайский и Пермский муниципальные округа, Очёрский и Краснокамский ГО.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,7% паразиты были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 46,4% — иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Также 3,5% клещей были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

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#Происшествия#Клещи#Роспотребнадзор
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