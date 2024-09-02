Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Арбитражный суд Пермского края отказал властям Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительным безвозмездную передачу городу объектов госимущества. Спор рассмотрен в закрытом судебном заседании, сообщает «Ъ-Прикамье».
В качестве третьих лиц в процессе приняли участие ОАО «Соликамскбумпром» и оборонное ОАО «Соликамский завод „Урал“», а также управление Росреестра, краевое ГУ МЧС и региональное министерство территориальной безопасности.
Издание указывает, что ранее эти компании были привлечены к рассмотрению заявлений о признании недействительными распоряжений Росимущества о передаче муниципалитетам объектов гражданской защиты. С такими заявлениями же также обратились администрации Лысьвы, Чусового и краевой столицы.
Позиция местной власти аргументируется тем, что объекты передаются без их согласия, в то время как у городских бюджетов нет денежных средств на обслуживание бомбоубежищ.