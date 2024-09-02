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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

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В Прикамье власти Соликамска не смогли оспорить передачу бомбоубежищ городу

Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу

2 сентября 2024, 11:34
Фото: 1MI

В Прикамье власти Соликамска не смогли оспорить передачу бомбоубежищ городу

Спор был рассмотрен в закрытом судебном заседании.

Арбитражный суд Пермского края отказал властям Соликамска в удовлетворении иска о признании недействительным безвозмездную передачу городу объектов госимущества. Спор рассмотрен в закрытом судебном заседании, сообщает «Ъ-Прикамье».

В качестве третьих лиц в процессе приняли участие ОАО «Соликамскбумпром» и оборонное ОАО «Соликамский завод „Урал“», а также управление Росреестра, краевое ГУ МЧС и региональное министерство территориальной безопасности.

Издание указывает, что ранее эти компании были привлечены к рассмотрению заявлений о признании недействительными распоряжений Росимущества о передаче муниципалитетам объектов гражданской защиты. С такими заявлениями же также обратились администрации Лысьвы, Чусового и краевой столицы.

Позиция местной власти аргументируется тем, что объекты передаются без их согласия, в то время как у городских бюджетов нет денежных средств на обслуживание бомбоубежищ.

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#Пермский край#Бюджет#Лысьва#Арбитражный суд#Росреестр#Чусовой#Соликамск#Росимущество#Гражданская защита#Министерство территориальной безопасности
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