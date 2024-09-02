Адвокат Гуревич рассказала про самое проблемное место закона об иностранных агентах

Собеседница издания напомнила, что в случае с BRIEF* проверка финансово-хозяйственной деятельности не проводилась. А Павлов* является патриотом и организатором детского лагеря «Русич». Гуревич рассказала, что он «схлестнулся с налоговой» и начал рассказывать о том, что на него оказывается давление. В результате получил звание иноагента не из-за «иностранного влияния», а потом, что много говорит, считает адвокат.