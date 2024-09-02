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Адвокат Гуревич рассказала про самое проблемное место закона об иностранных агентах

2 сентября 2024, 09:56
Адвокат отметила, что в рамках признания кого-либо иностранным агентом необходимо изучать его финансово-хозяйственную деятельность и прояснить критерии иностранного влияния и иностранного финансирования.

Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала для «Ридуса» наиболее проблемный пункт российского закона об иностранных агентах. По её словам, он теоретически позволяет признать иноагентом людей, которые не замечены в антироссийских высказываниях. Она даже назвала подобные прецеденты.

Гуревич отмечает, что существует необходимость уточнить нормы данного закона. Она считает, что сначала нужно провести изучение финансово-хозяйственной деятельности организации. Также уточнения требуют критерии иностранного влияния и иностранного финансирования. Юрист подчеркнула, что расплывчивость данных формулировок приводит к тому, что присвоение иноагентства превращается в «охоту на ведьм». В качестве примера она привела включение в реестр иностранных агентов Telegram-канала BRIEF* и основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова*.

Собеседница издания напомнила, что в случае с BRIEF* проверка финансово-хозяйственной деятельности не проводилась. А Павлов* является патриотом и организатором детского лагеря «Русич». Гуревич рассказала, что он «схлестнулся с налоговой» и начал рассказывать о том, что на него оказывается давление. В результате получил звание иноагента не из-за «иностранного влияния», а потом, что много говорит, считает адвокат.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

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