Чиновники поделились расписанием Пермского марафона

В 8:30 — стартует забег на 10 км, а в 9:30 — основные забеги на 42 и 21 км, а также эстафета «Экиден». Далее, в 14:30, побегут спортсмены на дистанции 5 км, а в 15:30 — на 3 км. Как рассказали организаторы, стартовые пакеты будут выдавать участникам вплоть до старта на их дистанций. Трассы закрываются в 17:00.