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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Стало известно расписание Пермского марафона 7 и 8 сентября

Чиновники поделились расписанием Пермского марафона

2 сентября 2024, 08:02
Фото: официальный Telegram-канал Пермского марафона

Стало известно расписание Пермского марафона 7 и 8 сентября

Из-за забегов будут традиционно перекрывать улицы.

В мэрии поделились расписанием событий седьмого Пермского марафона, который состоится в эти выходные, 7 и 8 сентября.

Суббота 7 сентября

В 9:00 начнется выдача стартовых пакетов, которая продлится до 20:00.

В 12:00 — старт заезда на колясках для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Длина дистанции 300 метров, соревнования состоятся на ул. Петропавловская. А торжественная церемония открытия марафона запланирована в 12:30. Также в этот день состоится детский забег на 1 км и забег для людей с ОВЗ.

Далее, в 16:00, пройдет церемония награждения победителей детского забега, после чего на площади у Театра-Театра состоится культурная шоу-программа «Марафон на диване», объединенная с молодежным творческим фестивалем «Соседи».

Воскресенье 8 сентября

В 7:00 — начало выдачи стартовых пакетов.

В 8:30 — стартует забег на 10 км, а в 9:30 — основные забеги на 42 и 21 км, а также эстафета «Экиден». Далее, в 14:30, побегут спортсмены на дистанции 5 км, а в 15:30 — на 3 км. Как рассказали организаторы, стартовые пакеты будут выдавать участникам вплоть до старта на их дистанций. Трассы закрываются в 17:00.

На следующей неделе в центре Перми перекроют улицы
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#Спорт#Общество#Пермь#Марафон#Пермский марафон
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