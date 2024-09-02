Что известно о погибших на Камчатке пермских туристах и авиакомпании

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Ставший трагедией вертолетный тур над вулканами и озерами Камчатки в районе горного массива вулкана Вачкажец готовился давно. На борту находились три члена экипажа и 16 туристов из Москвы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Амурской области и республики Бурятия. Согласно официальному сообщению РФС, финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина также погибли в авиакатастрофе на Камчатке. По имеющимся данным, туристов сопровождали три камчатских гида. Все находившиеся на борту люди погибли, с места ЧП удалось эвакуировать двадцать тел погибших и останки двух человек.
Шесть человек, путешествовавших в группе, эти данные журналисту Properm.ru подтвердили собеседники в правоохранительных органах, — пермяки.
Юлия Репникова — исполнительный директор и со-основательница проектов «Большая страна» и «Клуб гидов». Они с супругом занимались организацией путешествий по России.
На странице Юлии Репниковой, под видеороликом сообщества «Большая страна» есть комментарий: «Юлия, добрый день! По моей заявке на тур в Сахалин 3 дня не могу дождаться подтверждения брони отеля (или отказа), удивляет безответственность Вашего менеджера Валерии Раковой. Перезвоните мне, пожалуйста, мне нужно определиться с отпуском. Спасибо». Этот вопрос остался без ответа.
Михаил Репников вместе с женой управлял туристической компанией «Ваутрип», а на троих с сестрой Дарьей они учредили ООО «Большая страна». По данным собеседников журналиста Properm.ru, отец Михаила и Дарьи — начальник Пермского краевого госпиталя ветеранов войн Алексей Репников. Официально подтвердить эти данные не удалось.
Про Михаила Ширинкина известно, что он был администратором страницы Perm.MUSIC|Концерты в Перми и организовывал туры на «Рок над Волгой».
Еще в компании пермяков были супруги Никитины, Евгения и Александр. Они оба работали в сфере IT и много путешествовали. Как и еще одна пермячка, оказавшаяся на борту вертолета Надежда Гординская, она занималась торговлей и увлекалась туризмом.
Все пассажиры и члены экипажа рейса 31 августа под управлением КВС Дениса Блещика погибли. Блещик учился в Омске в лётном училище имени Ляпидевского. Сразу после его окончания в 2012 году и на протяжении последних 12 лет пилот работал на Камчатке.
Вертолет МИ-8Т RA-25656 эксплуатировался с 1992 года, сертификат летной годности выдан до 2028 года. В собственности «Витязь-Аэро» вертолет находился с 2013 года, до этого времени данные об эксплуатанте не раскрываются.
Как официально сообщается на сайте МАК, в результате авиационного происшествия 31 августа вертолет был полностью разрушен, информация о тяжести последствий уточняется. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.
По официальным данным следствия Восточного МСУ на транспорте, рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
Известно еще о четырех авиапроисшествиях у «Витязь-Аэро». В 2015 году вертолет Ми-8Т RA-22919 столкнулся со склоном горы из-за сложных метеоусловий в районе реки Мигиваям во время взлета. Тогда все остались живы, находившиеся на борту три члена экипажа и три пассажира, получили травмы. В выводах МАК говорится, что происшествие связано с тем, что экипаж не выдержал безопасную высоту полета в горной местности, и своевременно не принял решения о возврате на запасной аэродром.
В том же 2015 году Ми-8Т RA-24402 на взлете у поселка Крутогорово потерпел крушение. Также из выводов МАК, причиной ЧП явилась потеря экипажем пространственной ориентировки в ходе разгона скорости при выполнении взлета вертолета в условиях снежного вихря. На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиапроисшествия экипаж и три пассажира получили травмы, один пассажир погиб.
18 апреля 2017 года вертолёт Ми-8Т RA-25377 во время захода на площадку в районе вулкана Мутновский столкнулся с его склоном и опрокинулся на правый борт. Три пассажира, среди них граждане США и Франции, а также один гражданин РФ получили серьезные травмы. На борту было трое членов экипажа и 16 пассажиров. Предварительно по выводам МАК, причиной также могла стать ошибка пилота.
12 августа 2021 года вертолёт Ми-8Т RA-24744 упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заповедника и затонул. По имеющейся у МАК информации, на борту находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, спасено шесть пассажиров и два члена экипажа. Пока расследование происшествия не завершено, одна из версий о причинах авиапроисшествия также говорит о возможных ошибках экипажа.
Авиакомпания «Витязь-Аэро» основана в 2009 году. По данным на официальном сайте, сейчас у авиапредприятия есть парк из 23 вертолетов, это Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2.
Компания предлагает услуги по авиаперевозкам и путешествия к вулканам Камчатки, стоимость полета в зависимости от сложности и дальности составляет от 34 до 170 тыс. рублей на одного пассажира. Кроме того, авиапредприятие оказывает услуги по госконтрактам — предоставление вертолетов для нужд санавиации и лесоохраны, а также перевозок чиновников в пределах Камчатки.