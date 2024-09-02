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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

На Камчатке шестеро пермяков погибли при крушении вертолета

Что известно о погибших на Камчатке пермских туристах и авиакомпании

2 сентября 2024, 12:52
Фото: Пресс-служба губернатора Камчатского края

На Камчатке шестеро пермяков погибли при крушении вертолета

Собрали в один текст все сведения о погибших путешественниках из Перми к вулканам Камчатки.

Ставший трагедией вертолетный тур над вулканами и озерами Камчатки в районе горного массива вулкана Вачкажец готовился давно. На борту находились три члена экипажа и 16 туристов из Москвы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Амурской области и республики Бурятия. Согласно официальному сообщению РФС, финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина Замятина также погибли в авиакатастрофе на Камчатке. По имеющимся данным, туристов сопровождали три камчатских гида. Все находившиеся на борту люди погибли, с места ЧП удалось эвакуировать двадцать тел погибших и останки двух человек.

Шесть человек, путешествовавших в группе, эти данные журналисту Properm.ru подтвердили собеседники в правоохранительных органах, — пермяки.

  • Репникова Юлия
  • Репников Михаил
  • Ширкикин Михаил
  • Никулин Александр
  • Никулина Евгения
  • Надежда Гординская

Юлия Репникова — исполнительный директор и со-основательница проектов «Большая страна» и «Клуб гидов». Они с супругом занимались организацией путешествий по России.

На странице Юлии Репниковой, под видеороликом сообщества «Большая страна» есть комментарий: «Юлия, добрый день! По моей заявке на тур в Сахалин 3 дня не могу дождаться подтверждения брони отеля (или отказа), удивляет безответственность Вашего менеджера Валерии Раковой. Перезвоните мне, пожалуйста, мне нужно определиться с отпуском. Спасибо». Этот вопрос остался без ответа.

Михаил Репников вместе с женой управлял туристической компанией «Ваутрип», а на троих с сестрой Дарьей они учредили ООО «Большая страна». По данным собеседников журналиста Properm.ru, отец Михаила и Дарьи — начальник Пермского краевого госпиталя ветеранов войн Алексей Репников. Официально подтвердить эти данные не удалось.

Про Михаила Ширинкина известно, что он был администратором страницы Perm.MUSIC|Концерты в Перми и организовывал туры на «Рок над Волгой».

Еще в компании пермяков были супруги Никитины, Евгения и Александр. Они оба работали в сфере IT и много путешествовали. Как и еще одна пермячка, оказавшаяся на борту вертолета Надежда Гординская, она занималась торговлей и увлекалась туризмом.

Фото: ВКонтакте Александр Никулин

Все пассажиры и члены экипажа рейса 31 августа под управлением КВС Дениса Блещика погибли. Блещик учился в Омске в лётном училище имени Ляпидевского. Сразу после его окончания в 2012 году и на протяжении последних 12 лет пилот работал на Камчатке.

Денис Блещик рядом со своим вертолетом, 2014 годДенис Блещик рядом со своим вертолетом, 2014 год
Денис Блещик рядом со своим вертолетом, 2014 год
Фото: ОК Денис Блещик

Вертолет МИ-8Т RA-25656 эксплуатировался с 1992 года, сертификат летной годности выдан до 2028 года. В собственности «Витязь-Аэро» вертолет находился с 2013 года, до этого времени данные об эксплуатанте не раскрываются.

Как официально сообщается на сайте МАК, в результате авиационного происшествия 31 августа вертолет был полностью разрушен, информация о тяжести последствий уточняется. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.

По официальным данным следствия Восточного МСУ на транспорте, рассматриваются две основные версии крушения вертолета: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Известно еще о четырех авиапроисшествиях у «Витязь-Аэро». В 2015 году вертолет Ми-8Т RA-22919 столкнулся со склоном горы из-за сложных метеоусловий в районе реки Мигиваям во время взлета. Тогда все остались живы, находившиеся на борту три члена экипажа и три пассажира, получили травмы. В выводах МАК говорится, что происшествие связано с тем, что экипаж не выдержал безопасную высоту полета в горной местности, и своевременно не принял решения о возврате на запасной аэродром.

В том же 2015 году Ми-8Т RA-24402 на взлете у поселка Крутогорово потерпел крушение. Также из выводов МАК, причиной ЧП явилась потеря экипажем пространственной ориентировки в ходе разгона скорости при выполнении взлета вертолета в условиях снежного вихря. На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиапроисшествия экипаж и три пассажира получили травмы, один пассажир погиб.

18 апреля 2017 года вертолёт Ми-8Т RA-25377 во время захода на площадку в районе вулкана Мутновский столкнулся с его склоном и опрокинулся на правый борт. Три пассажира, среди них граждане США и Франции, а также один гражданин РФ получили серьезные травмы. На борту было трое членов экипажа и 16 пассажиров. Предварительно по выводам МАК, причиной также могла стать ошибка пилота.

12 августа 2021 года вертолёт Ми-8Т RA-24744 упал в Курильское озеро на территории Южно-Камчатского заповедника и затонул. По имеющейся у МАК информации, на борту находились три члена экипажа и тринадцать пассажиров, спасено шесть пассажиров и два члена экипажа. Пока расследование происшествия не завершено, одна из версий о причинах авиапроисшествия также говорит о возможных ошибках экипажа.

Авиакомпания «Витязь-Аэро» основана в 2009 году. По данным на официальном сайте, сейчас у авиапредприятия есть парк из 23 вертолетов, это Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2.

Компания предлагает услуги по авиаперевозкам и путешествия к вулканам Камчатки, стоимость полета в зависимости от сложности и дальности составляет от 34 до 170 тыс. рублей на одного пассажира. Кроме того, авиапредприятие оказывает услуги по госконтрактам — предоставление вертолетов для нужд санавиации и лесоохраны, а также перевозок чиновников в пределах Камчатки.

Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета
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#Происшествия#Общество#Крушение вертолета#Вертолетные путешествия
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