Что известно о погибших на Камчатке пермских туристах и авиакомпании

Известно еще о четырех авиапроисшествиях у «Витязь-Аэро». В 2015 году вертолет Ми-8Т RA-22919 столкнулся со склоном горы из-за сложных метеоусловий в районе реки Мигиваям во время взлета. Тогда все остались живы, находившиеся на борту три члена экипажа и три пассажира, получили травмы. В выводах МАК говорится, что происшествие связано с тем, что экипаж не выдержал безопасную высоту полета в горной местности, и своевременно не принял решения о возврате на запасной аэродром.