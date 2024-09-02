Этот снос у нас реконструкцией зовется. Здание ВКИУ купили, содержали, а что теперь?

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Реконструкция старых зданий под современное использование обходится бюджету дороже, чем строительство новых, это знают даже не специалисты. Но восстанавливать памятники надо, на то они и памятники, на то и существует государство, которое выдает им охранные бумаги. У здания на ул. Окулова — бывшей казармы ВКИУ — тоже были такие бумаги, был статус охраняемого объекта культурного наследия.
Корпус по ул. Окулова, 4 был построен в 1937 году для военно-морского авиационно-технического училища. Конструктивная схема здания — комбинированная, с несущими продольными и поперечными стенами и элементами внутреннего каркаса, состоящего из колонн, поперечных ригелей и продольных балок.
В нем размещались казармы и спортзал, перед зданием на плацу проходили ежедневные построения курсантов, награждения и торжественные праздники. Корпус стал одним из зданий, формирующих внешний вид береговой линии со стороны Камы, его фасад легко узнают жители города.
Торжественные построения курсантов после войны проводили на ул. Орджоникидзе, потом перенесли на ул. Окулова. Объект представляет историко-культурную ценность, был включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения.
Из экспертного заключения: «Здание связано с воинской славой, историей военного образования, развитием градостроительного и архитектурного искусства. Охране подлежит и архитектурное решение здания, сочетающее приемы классицизма и конструктивизма, отсылающее к истории развития градостроительного искусства и архитектуры в первой половине 20 века, сформированный силуэт набережной, панорама города с Камы».
Но, несмотря на заключение экспертов, в 2013 году на основании приказа губернатора Виктора Басаргина здание лишили статуса охраняемого исторического памятника. Министерство культуры Пермского края (министром тогда был Игорь Гладнев) так и не прокомментировало, как так получилось, а приказ Басаргина долгое время был в открытом доступе, все могли подивиться, как принимаются решения о судьбе памятников в Пермском крае. Почему ничего не предприняли ведомства, охраняющие памятники, надзорная инстанция и прочие проверяющие, осталось непонятным.
После того, как охранный статус был снят, собственники здания — приступили к реконструкции помещений, несмотря на то, что у них не было разрешения на строительство: сбили лепнину и другие элементы, представляющие историко-культурную ценность.
Собственниками были некое ООО «Бизнес-Тун», во главе которого стоит бизнесмен Татул Гарслян, брат депутата Законодательного собрания Прикамья, председателя совета директоров ОАО «Метафракс» Армена Гарсляна, и ООО «Бекар-инвест», которое передало свою долю в уставный капитал ООО «Тандем», структура, аффилированная депутату Армену Гарсляну. Братья Гарсляны купили здание в 2004 году, в обмен на квартиры для министерства обороны.
Ничего у них из здания сделать не получилось, ни отель, ни офисы. В 2014 году объект продали Пермскому краю, губернатором был всё тот же Виктор Басаргин, который ранее лишил здание охранного статуса. Государственный контракт на приобретение здания за 510 млн рублей был заключен с ООО «Тандем». Общая площадь — 10 827,3 кв. м.
В 2014 году на эскизный проект размещения галереи в этом здании из бюджета региона потрачено 59 тыс. евро по договору с британским архитектурным бюро Casson Mann Designers. На разработку проектно-сметной документации для размещения галереи в этом здании из бюджета было выделено 36 млн рублей, работы выполняла московская компания ООО «ПСК-Технология». В 2016 году была предпринята очередная попытка реконструкции. Но галерея туда так и не переехала, потому что здание для нее не подходило. С 2016 года здание имело статус объекта незавершенного строительства, так как реконструкция проводимая не была завершена.
Итого, впустую было истрачено примерно 600 млн рублей на здание, с которым было совершенно непонятно, что делать (и это без последующих затрат на охрану и содержание).
В 2018 году решили, что здание подойдет под цели, связанные с туризмом. По данным Фонда развития Пермского края, «началась реализация проекта по реконструкции Окулова, 4 в рамках программы по созданию благоприятных условий для развития туризма в Пермском крае». Несколько лет велись переговоры с потенциальными участниками.
В 2019 году Международная гостиничная сеть Azimut Hotels победила в конкурсе по 20-летнему управлению гостиницей, с компанией планировали заключить контракт стоимостью 450 млн рублей. Проектирование отеля должно было завершиться до 31 декабря 2020 года. Готовность здания оценивали в 85%. В 2020 из-за пандемии многие компании свернули инвестиционные программы, в связи с чем начался повторный поиск инвесторов. Благодаря Туризм.рф появилась возможность реализовать проект. Планируется, что Azimut Hotels будет управляющей компанией отеля. В июле прошлого года сеть перезаключила с ООО «Окулова 4» соглашение на управление отелем в бывшем здании ВКИУ.
В 2021 году для реализации проекта по реконструкции здания на Окулова, 4 было учреждено ООО «Окулова 4». В мае 2022 года в состав учредителей ООО вошла корпорация «Туризм. РФ», выступающая в качестве соинвестора. В августе 2022 года в состав учредителей общества вошел Фонд развития Пермского края. Сейчас в составе — два учредителя. Корпорация «Туризм.РФ» и ФРПК. Корпорация развития Пермского края заказала инженерно-изыскательские работы и ПСД для реконструкции под гостиницу. Разработкой проекта за почти 25 млн рублей занялся НИУ «Московский энергетический институт».
И только в 2024 году появилась какая-то определенность. Проект на реконструкцию под гостиницу получил положительное заключение госэкспертизы. Документация проекта разработана совместно ООО «Монолит М» и ООО «ГВЭ». Застройщиком выступает ООО «СЗ „Окулова, 4“». В конце мая 2024 года был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции.
Ожидается, что отель откроется в 2026 году, на реконструкцию выделено более 2 млрд рублей. Работы должны занять два года и три месяца.
На 2-5 этажах четырехзвездочной гостиницы планируют разместить 198 номеров, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы, административные и служебные помещения. Около здания планируется открыть наземную парковку.
Главный архитектор «Сатурн-Р» Игорь Луговой изначально предупреждал, что легкой и быстрой реконструкции этого объекта под галерею не получится, придется фактически снести все несущие конструкции, стены внутренние и наружные, все перекрытия, кровлю, укреплять и строить новый фундамент. «Поэтому здание нельзя было выкупать для галереи, — говорит Игорь Луговой. — Первое решение нового губернатора Прикамья Максима Решетникова было об отмене реконструкции этого здания и строительстве нового здания для галереи, без определения места».
Но казарма ВКИУ уже была выкуплена, и власти долго не могли решить, как использовать пустующее долгие годы здание. Игорь Луговой и другие эксперты предлагали разместить в нем культурный центр с помещениями для всех творческих союзов, с конференц-залами и выставочными пространствами, и это бы не потребовало глобальной реконструкции.
Однако было принято решение о возведении отеля. В итоге практически рядом будут соседствовать четыре отеля. Эксперты, экономисты и игроки туристического рынка подозревают, что Перми не нужно такое количество гостиничных мест. И сразу было ясно, по словам Игоря Лугового, что реконструкция под отель потребует фактически полного сноса здания. «Такая же участь постигла кинотеатр „Кристалл“, который был объектом культурного наследия и даже входил в реестр охраняемых объектов. Но в процессе реконструкции „Кристалл“ был снесён и только в недавно статус ОКН был снят с него по факту сноса», — напомнил архитектор.
Начавшийся процесс реконструкции здания по ул. Окулова, 4 под размещение отеля также предполагает фактически полный демонтаж всех несущих и ненесущих строительных конструкций, укрепление и строительство новых фундаментов, новых стен, колонн, перекрытий, новых инженерных сетей и благоустройство. Проект получил положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство, поэтому юридически считается проектом реконструкции, хотя фактически это действительно абсолютно новый объект.
Комментарий ФРПК:
— Фактическое техническое состояние здания по результатам отчетов 2014, 2016, 2018 и 2022 гг. оценивается, как «аварийное» или как «ветхое» (в соответствии с методикой определения физического износа гражданских зданий)
Сейчас демонтируется часть конструкций. При этом характеристики здания, отнесенные к предмету охраны объекта культурного наследия — достопримечательное место — подлежат полному воссозданию в соответствии с приказом Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
По итогам обследования, проведенного генеральным проектировщиком в 2022 году и подтвержденного экспертным заключением АО «НИЦ „Строительство НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, здание было признано частично аварийным, поэтому ряд конструкций требовалось демонтировать.
По данным ФРПК, на объекте демонтируют часть конструктивных элементов с сохранением блокированных участков стен, являющимися ограждающими конструкциями пристроенных позже соседних зданий по ул. Окулова 5 и Куйбышева 2, c последующим полным воссозданием характеристик здания, отнесенных к предмету охраны объекта культурного наследия. Дополнительно будет обновлена вся инженерная инфраструктура. Демонтажные работы планируется завершить осенью. Данные решения имеют техническое обоснование и подтверждены положительным заключением федеральной ФАУ «Главгосэкспертиза России».