Этот снос у нас реконструкцией зовется. Здание ВКИУ купили, содержали, а что теперь?

Однако было принято решение о возведении отеля. В итоге практически рядом будут соседствовать четыре отеля. Эксперты, экономисты и игроки туристического рынка подозревают, что Перми не нужно такое количество гостиничных мест. И сразу было ясно, по словам Игоря Лугового, что реконструкция под отель потребует фактически полного сноса здания. «Такая же участь постигла кинотеатр „Кристалл“, который был объектом культурного наследия и даже входил в реестр охраняемых объектов. Но в процессе реконструкции „Кристалл“ был снесён и только в недавно статус ОКН был снят с него по факту сноса», — напомнил архитектор.