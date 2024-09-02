Финские ученые раскрыли тайну излучения черных дыр

Posted Вчера, 14:41
Published Вчера, 14:41
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Эти движения плазмы, или турбулентность, возникают под воздействием хаотично движущихся магнитных полей. Подобные явления наблюдались учеными и ранее на поверхности Солнца, пишет 360.ru.
Проведенные исследования в Хельсинкском университете показали, что при определенных условиях плазма может быть как холодной и прозрачной, так и горячей и непрозрачной. Моделирование этих процессов помогло понять природу рентгеновского излучения, исходящего от черных дыр.