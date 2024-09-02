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Posted Вчера, 14:41

Published Вчера, 14:41

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Финские ученые раскрыли тайну излучения черных дыр

2 сентября 2024, 14:41
Ученые из университета в Хельсинки впервые разъяснили загадку излучения от черных дыр. Согласно публикации в журнале Nature Communications, излучение, которое наблюдается в окрестностях черных дыр, обусловлено беспорядочными движениями плазмы.

Эти движения плазмы, или турбулентность, возникают под воздействием хаотично движущихся магнитных полей. Подобные явления наблюдались учеными и ранее на поверхности Солнца, пишет 360.ru.

Проведенные исследования в Хельсинкском университете показали, что при определенных условиях плазма может быть как холодной и прозрачной, так и горячей и непрозрачной. Моделирование этих процессов помогло понять природу рентгеновского излучения, исходящего от черных дыр.

#Алина Ибрагимова
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