Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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В центре Перми продается объект культурного наследия «Дом жилой А. В. Холмогоровой», расположенный на ул. Луначарского, 11. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений Авито.
Автор объявления указывает, что здание сдано в долгосрочную аренду под ресторан. Капитальный ремонт исторического особняка был проведен в 2000 году. Площадь здания составляет 775 кв. м, площадь самого земельного участка — 13 соток. Всего в доме четыре этажа, в том числе подвал и мансарда. Высота потолков — 3,5 м.
Есть собственная территория для парковки. К зданию проведены вода, газ, отопление и канализация.