Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей

Автор объявления указывает, что здание сдано в долгосрочную аренду под ресторан. Капитальный ремонт исторического особняка был проведен в 2000 году. Площадь здания составляет 775 кв. м, площадь самого земельного участка — 13 соток. Всего в доме четыре этажа, в том числе подвал и мансарда. Высота потолков — 3,5 м.