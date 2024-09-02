Как выбрать планшет

Объем памяти устройства — важный пункт, который зачастую играет решающую роль при выборе планшета. Чем больше памяти, тем больше программ можно установить на гаджет, и тем больше информации на нем сохранить. Здесь опираться следует на те задачи, которые вы намерены решать с помощью планшета. Если это обычная переписка, чтение книг и страниц в интернете, то можно обойтись устройство с небольшим объемом памяти. Если же планируется работа с фото и видео, следует сделать выбор в пользу устройства с памятью побольше — 64 или 128 Гб.