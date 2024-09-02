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Published Сегодня, 09:00
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Общественная служба новостей разобралась, как выбрать планшет, который подойдет именно вам.
От выбора платформы зависит и функционал планшета. Конечно, базовые и распространенные программы, приложения и мессенджеры есть на каждой платформе, но случается и такое, что нужное вам существует лишь в варианте под определенную операционную систему. Итак, планшеты бывают на платформе Android, iOS и Windows. Многие идут самым простым и логичным путем, выбирая платформу в зависимости от той, которую используют на ноутбуке, стационарном компьютере или на смартфоне. Это обеспечивает как совместимость, так и быстрое освоение со всем функционалом, предлагаемым платформой.
Сегодня набирает все большую популярность, хотя ранее устройства на этой платформе вызывали у пользователей нарекания. Тем не менее, для системы Android сегодня существуют миллионы приложений, способных закрыть практически все нужные потребности и поспособствовать в выполнении необходимых задач.
Также распространенная платформа, которая некогда удерживала пальму первенства. Доступные приложения также позволяют превратить планшет во что угодно — от мобильного офиса до игрового центра. Спор между поклонниками Android и iOs ведется уже не первый год, однако, стоит отметить, что принципиальной разницы обычный пользователь не увидит, так как приложения практически дублируют друг друга за редким исключением, если речь идет о специализированных программах.
Не самая популярная платформа для планшетов, не в пример версии для стационарных компьютеров и ноутбуков. Приложений здесь в разы меньше, чем на других платформах, но, тем не менее, для закрытия базовых потребностей среднестатистического пользователя хватит и их. Из плюсов можно отметить более простую интеграцию с компьютерами и ноутбуками, хотя Android в этом плане ушел не сильно далеко.
Планшет — это, фактически, экран. И от его размера зависит то, насколько будет комфортно пользоваться каждому конкретному пользователю. Кто-то предпочитает более мобильные и компактные устройства с небольшим экраном, другие же не хотят напрягать глаза и делают выбор в пользу моделей с экраном побольше. Как правило, размеры экрана планшета варьируются от 7 до 13,3 дюймов. При этом стоит учитывать, что чем больше экран, тем выше расход энергии, а значит и заряжать устройство придется чаще.
Матрица — тот же экран, а потому так же является важным критерием для выбора устройства. Именно от матрицы зависят яркость, четкость и цветопередача.
1. Наиболее распространенным вариантом матрицы является IPS. Она обеспечивает натуральную цветопередачу, а также широкие углы обзора — изображение не искажается при любом наклоне устройства.
2. Матрица Super AMOLED дает более сочные и глубокие цвета, а также высокую контрастность. В число плюсов этой матрицы стоит также отнести низкую энерго-затратность, а вот в число минусов — стоимость, так как она обойдется дороже IPS-матрицы.
3. Матрицы TN и TFT — достаточно бюджетные, но хорошего качества изображения они не обеспечиваются. Подойдут, скорее, если вы используете планшет как электронную книгу или для работы с текстом.
Объем памяти устройства — важный пункт, который зачастую играет решающую роль при выборе планшета. Чем больше памяти, тем больше программ можно установить на гаджет, и тем больше информации на нем сохранить. Здесь опираться следует на те задачи, которые вы намерены решать с помощью планшета. Если это обычная переписка, чтение книг и страниц в интернете, то можно обойтись устройство с небольшим объемом памяти. Если же планируется работа с фото и видео, следует сделать выбор в пользу устройства с памятью побольше — 64 или 128 Гб.
В число дополнительных функций любого планшета можно отнести наличие возможности подключиться к Wi-Fi или мобильной сети, систему Bluetooth, а также камеру. Впрочем, сегодня сложнее найти устройство, не оснащенное этими опциями.
Также в комплектацию планшета могут входить стилус, подключаемая клавиатура и чехол — здесь необходимость подобного «обвеса» упирается только в ваше желание и бюджет.