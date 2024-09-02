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Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

2 сентября 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты выяснили, что бактериальные клетки могут запоминать изменения в теле и ближайшем окружении, даже если они временные. Несмотря на то что они не фиксируются в генокоде, клетка передает сведения о них ещё нескольким поколениям.

Научная работа, посвященная этой теме, была опубликована в журнале Science Advances. По словам ученых, полученные данные не только изменят представление о бактериях, но и помогут медицине. Эксперты смогут решить проблему снижения эффективности антибиотиков, повлияв на патоген так, чтобы уязвимость осталась ещё у нескольких поколений. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Ранее предполагалось, что различные особенности передаются только через ДНК. Однако сейчас ученым удалось выяснить, что различные признаки могут передаваться и другим путем. Так, например, голод в Нидерландах во время фашистской оккупации повлиял на то, что внуки тех, кто страдал от него, имеют склонность к полноте во взрослом возрасте.

Чтобы разобраться в причинах данного процесса, ученые решили начать с бактерий, так как их среду обитания можно контролировать. Исследователи предположили, что важную роль может играть регуляторная сеть, которая позволяет генам влиять друг на друга. Именно она запоминает изменения при сохранении ДНК. Данную гипотезу проверили на кишечной палочке.

Эксперты в рамках эксперимента имитировали временное отключение и включение отдельных генов. Данные возмущения оказали влияние не следующие поколения бактерий. Ученые предположили, что подобные возмущения оказывают цепную реакцию, и когда первый ген восстановился, её уже не остановить.

Адилсон Моттер, один из авторов исследования, отметил, что такой эффект может быть вызван не только деактивацией генов, но и другими факторами, например температурой окружающей среды. Ученые считают, что негенетической наследственностью обладают и другие организмы, так как они имеют схожую или более сложную регуляторную сеть.

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