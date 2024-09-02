Кишечная палочка может передавать информацию потомкам

Ранее предполагалось, что различные особенности передаются только через ДНК. Однако сейчас ученым удалось выяснить, что различные признаки могут передаваться и другим путем. Так, например, голод в Нидерландах во время фашистской оккупации повлиял на то, что внуки тех, кто страдал от него, имеют склонность к полноте во взрослом возрасте.