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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:21

Пермяк Евгений Климов победил в пятом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском

2 сентября 2024, 08:18
Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края

Пермяк Евгений Климов победил в пятом этапе Кубка России по прыжкам на лыжах

В общем рейтинге он пока является вторым.

Летающий лыжник из Пермского края Евгений Климов завоевал золотую медаль на пятом этапе летнего Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили на трамплине К-125 спортивного комплекса «Снежинка» в Чайковском.

За две попытки Климов набрал 269,2 балла и занял первое место. Второе место досталось Данилу Садрееву (Республика Татарстан) — 260,7 балла, третье место у Ильи Манькова из Екатеринбурга — 216,2 балла. Кроме того, пятую строчку с 214,1 балла занял еще один пермяк — Владислав Мустафин.

Как рассказали в Центре спортивной подготовки Пермского края, в общем рейтинге Кубка России первое место у Данила Садреева, второе — у Евгения Климова, а третье — у Владислава Мустафина. Спортсмены еще должны выступить на завершающем этапе Кубка.

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#Спорт#Пермь#Прыжки на лыжах#Евгений Климов#Летающие лыжники#Прыжки с трамплина#Летающий лыжник
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