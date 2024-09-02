Летающий лыжник Евгений Климов стал лучшим на пятом этапе Кубка России в Чайковском

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Летающий лыжник из Пермского края Евгений Климов завоевал золотую медаль на пятом этапе летнего Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования проходили на трамплине К-125 спортивного комплекса «Снежинка» в Чайковском.
За две попытки Климов набрал 269,2 балла и занял первое место. Второе место досталось Данилу Садрееву (Республика Татарстан) — 260,7 балла, третье место у Ильи Манькова из Екатеринбурга — 216,2 балла. Кроме того, пятую строчку с 214,1 балла занял еще один пермяк — Владислав Мустафин.
Как рассказали в Центре спортивной подготовки Пермского края, в общем рейтинге Кубка России первое место у Данила Садреева, второе — у Евгения Климова, а третье — у Владислава Мустафина. Спортсмены еще должны выступить на завершающем этапе Кубка.