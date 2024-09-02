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На месте падения вертолета на Камчатке завершена поисковая операция

МЧС России: на месте падения вертолета на Камчатке завершилась поисковая операция

2 сентября 2024, 05:30
Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

На месте падения вертолета на Камчатке завершена поисковая операция

Обнаружены тела всех 22 погибших.

На Камчатке завершилась поисковая операция в районе крушения вертолета. Об этом сообщают в МЧС России.

Спасатели обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и три члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

После того, как будут проведены все необходимые исследования и опознание, тела погибших отдадут родным. Эвакуация с места крушения вертолета начнется, как только следователи завершат ряд мероприятий на месте трагедии. Как минимум шестеро из погибших были туристами из Перми.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка 31 августа, но в назначенное время экипаж не вышел на связь.

На Камчатке возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) по факту утраты связи с воздушным судном, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

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