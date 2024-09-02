Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года

Ремонтные работы продлятся полтора года, они проходят по федеральной программе «Мосты и путепроводы». Протяженность моста составит 112 м, его ширина — 10 м, габарит проезжей части — 6,35 м, ширина тротуаров — 1,43 м. Старый мост с фермами через Ирень был построен еще в 1913 году, во время Гражданской войны центральный пролет сооружения взорвали. В 1919 и 1922 годах мост восстанавливали с помощью народа. Реконструкция Иренского моста была проведена на Кунгурском машзаводе в 1963 году. Фермы убрали и установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в реку.