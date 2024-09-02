Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Кунгуре на время капитального ремонта закроют мост через реку Ирень. Подготовительные работы стартуют сегодня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Согласно данным с портала госзакупок, подрядчику АО «Уралмостострой» заплатят более 647,5 млн рублей.
Движение транспорта закроют через неделю, 9 сентября. Транспорт планируется перенаправить на рядом стоящий Преображенский мост, построенный в 2013 году. На перекрестках ул. Гагарина — Байдерина, Гагарина — Свердлова подрядчик установит временные светофоры. Кроме того, закроют движение на участке ул. Свердлова от ул. Гагарина до дома на Свердлова, 23.
Ремонтные работы продлятся полтора года, они проходят по федеральной программе «Мосты и путепроводы». Протяженность моста составит 112 м, его ширина — 10 м, габарит проезжей части — 6,35 м, ширина тротуаров — 1,43 м. Старый мост с фермами через Ирень был построен еще в 1913 году, во время Гражданской войны центральный пролет сооружения взорвали. В 1919 и 1922 годах мост восстанавливали с помощью народа. Реконструкция Иренского моста была проведена на Кунгурском машзаводе в 1963 году. Фермы убрали и установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в реку.
АО «Уралмостострой» — крупная организация, занимающаяся строительством автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов в России. Генеральным директором организации является Игорь Соболев, следует из базы Rusprofile. Она зарегистрирована в Уфе в 1994 году, пермский филиал — «Мостоотряд № 123». Компания занималась, в частности, реконструкцией участка дороги «Березники — Соликамск». Также в конце июля стало известно, что АО «Уралмостострой» займется продлением ул. Углеуральской в Перми.