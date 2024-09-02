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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В Кунгуре ремонтом моста через реку Ирень займется крупная компания из Уфы

Мост через реку Ирень в Кунгуре закроют на целых полтора года

2 сентября 2024, 11:25
Фото: пресс-служба администрации Кунгурского округа

В Кунгуре ремонтом моста через реку Ирень займется крупная компания из Уфы

Автомобилисты будут вынуждены объезжать участок по другому мосту.

В Кунгуре на время капитального ремонта закроют мост через реку Ирень. Подготовительные работы стартуют сегодня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Согласно данным с портала госзакупок, подрядчику АО «Уралмостострой» заплатят более 647,5 млн рублей.

Движение транспорта закроют через неделю, 9 сентября. Транспорт планируется перенаправить на рядом стоящий Преображенский мост, построенный в 2013 году. На перекрестках ул. Гагарина — Байдерина, Гагарина — Свердлова подрядчик установит временные светофоры. Кроме того, закроют движение на участке ул. Свердлова от ул. Гагарина до дома на Свердлова, 23.

Ремонтные работы продлятся полтора года, они проходят по федеральной программе «Мосты и путепроводы». Протяженность моста составит 112 м, его ширина — 10 м, габарит проезжей части — 6,35 м, ширина тротуаров — 1,43 м. Старый мост с фермами через Ирень был построен еще в 1913 году, во время Гражданской войны центральный пролет сооружения взорвали. В 1919 и 1922 годах мост восстанавливали с помощью народа. Реконструкция Иренского моста была проведена на Кунгурском машзаводе в 1963 году. Фермы убрали и установили чугунные решетки. В июле 2021 года часть ограждения упала в реку.

Фото: пресс-служба администрации Кунгурского округа

АО «Уралмостострой» — крупная организация, занимающаяся строительством автодорожных и железнодорожных мостов и путепроводов в России. Генеральным директором организации является Игорь Соболев, следует из базы Rusprofile. Она зарегистрирована в Уфе в 1994 году, пермский филиал — «Мостоотряд № 123». Компания занималась, в частности, реконструкцией участка дороги «Березники — Соликамск». Также в конце июля стало известно, что АО «Уралмостострой» займется продлением ул. Углеуральской в Перми.

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