Началась подготовка участка для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 12:52
В Перми подрядчик компании-концессионера начал работы по подготовке территории для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Соответствующее уведомление направили в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Агентство по сопровождению концессионных проектов и иные ведомства.
Кампус появится на правом берегу Перми, в микрорайоне Камская долина. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. м. В проектной документации указано, что в Камской долине появится учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.
Проект по созданию кампусов реализуется по национальному проекту «Наука и университеты», сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. Его цель — привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у россиян полного представления о прорывах российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.