Началась подготовка участка для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Кампус появится на правом берегу Перми, в микрорайоне Камская долина. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. м. В проектной документации указано, что в Камской долине появится учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.