properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Началась подготовка участка для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Началась подготовка участка для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

2 сентября 2024, 09:50
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Общая площадь кампуса составит более 160 тыс. кв. м.

В Перми подрядчик компании-концессионера начал работы по подготовке территории для строительства межвузовского кампуса «Будущее Пармы». Соответствующее уведомление направили в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, Агентство по сопровождению концессионных проектов и иные ведомства.

Кампус появится на правом берегу Перми, в микрорайоне Камская долина. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. м. В проектной документации указано, что в Камской долине появится учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для студентов и преподавателей на 5 тыс. мест.

Проект по созданию кампусов реализуется по национальному проекту «Наука и университеты», сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. Его цель — привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у россиян полного представления о прорывах российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

#Новости компаний
Подпишитесь
В Кизеле хотят обанкротить УК, которая управляла взорвавшимся домом
Сегодня, 12:26
Прокуратура обжаловала приговор группировке пермских хакеров
Сегодня, 10:35
Администрация Соликамска не смогла оспорить передачу бомбоубежищ городу
Сегодня, 11:34
Исторический особняк с рестораном в Перми продают за 139 миллионов рублей
Сегодня, 09:55
Бывшие топ-менеджеры Xsolla подали в суд на основателя компании из Перми Агапитова
Сегодня, 10:20
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
Сегодня, 12:08