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Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?

Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?

2 сентября 2024, 06:59
Фото: kandinsky
Шоколад может вырасти в цене до 40%.
Сюжет
Отдых

Этой осенью пермяков снова ждет рост цен. Эксперты советуют поторопиться с покупкой компьютера и автомобиля, а также сделать запасы картошки и шоколада.

Изменение цен на товары в экономике страны зависит от различных макрофакторов: экономических и политических трендов, сезонности, количества урожая и погодных явлений. Эти факторы могут приводить как к повышению, так и к снижению стоимости. В последние годы в России достаточно высокая динамика реальной инфляции, поэтому снижение цен бывает эпизодическим и только на сезонные товары с избытком производства, рассказала доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева корреспонденту Properm.ru.

По словам Андреевой, чаще всего наблюдается повышение цен как на повседневные товары, так и на так называемые товары предварительного выбора, которые покупают значительно реже.

Что и по каким причинам подорожает осенью 2024 года

Фото: 1MI

Есть факторы, которые влияют на все рынки в большей или меньшей степени. Это политическая нестабильность, существенно воздействующая на экономику — на курс валют, сложности с поставками значимых зарубежных товаров и комплектующих, стоимость топлива, коммунальных тарифов и др. Есть также экономические и социальные причины, среди них — изменение ставки Центробанка, рост стоимости кредитов, дефицит кадров.

  • С начала осени произойдет рост цен на автомобили на 10-30%. Причиной тому станет введение утилизационного сбора и отсутствие требуемого объема инвестиций в эту отрасль (оценка Национального автомобильного союза).
  • К концу года ожидается подорожание компьютерной техники на 15-20%, это прогнозирует агентство «Яндекс. Финансы». На них дополнительно действуют сезонное повышение спроса и усложнение кредитно-финансовых операций с зарубежными компаниями, в частности с Китаем, который обеспечивает значительный поток данной техники.
  • Подорожание импортной одежды на 15-20% ожидается по тем же причинам.

На осенний отдых, наоборот, эксперты прогнозируют сохранение летних цен или даже снижение стоимости на российских южных направлениях.

На какие продукты цены тоже вырастут?

Фото: 1MI

В начале сентября специалисты прогнозируют рост цен на кондитерские изделия. Шоколад подорожает до 40% из-за неурожая какао-бобов в Африке. Все производители продукта уже предупредили торговые сети.

Среди растительных продуктов самый высокий рост стоимости будет наблюдаться у картофеля — на 88% с начала года (дополнительной причиной является плохой урожай). При этом, молочные продукты вырастут в цене на 5-15% из-за возросшей стоимости логистики и затрат на упаковку и транспортные расходы. В пределах 10% поднимутся цены на хлеб. До 30% в октябре–ноябре, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пермских мясных производителей, может увеличиться стоимость мясных продуктов из-за сопутствующих издержек.

Реагируют ли власти на рост цен в стране?

Государство реагирует на сообщения ретейлеров административными разными
способами. Под давлением ФАС крупные продавцы электроники согласились до конца
сентября сдержать рост цен на ряд моделей и, возможно, продлить фиксацию цен. Но,
общая экономическая ситуация не позволяет долго обеспечивать сдерживание
административными методами.

На текущий момент на рынке уже наблюдается сокращение ассортимента товаров во многих группах (Агентство INFOLine). Розничные сети будут пытаться выровнять свои доходы через развитие товаров под собственным брендом и расширением линейки премиальных товаров.

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