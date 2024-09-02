Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Этой осенью пермяков снова ждет рост цен. Эксперты советуют поторопиться с покупкой компьютера и автомобиля, а также сделать запасы картошки и шоколада.
Изменение цен на товары в экономике страны зависит от различных макрофакторов: экономических и политических трендов, сезонности, количества урожая и погодных явлений. Эти факторы могут приводить как к повышению, так и к снижению стоимости. В последние годы в России достаточно высокая динамика реальной инфляции, поэтому снижение цен бывает эпизодическим и только на сезонные товары с избытком производства, рассказала доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева корреспонденту Properm.ru.
По словам Андреевой, чаще всего наблюдается повышение цен как на повседневные товары, так и на так называемые товары предварительного выбора, которые покупают значительно реже.
Есть факторы, которые влияют на все рынки в большей или меньшей степени. Это политическая нестабильность, существенно воздействующая на экономику — на курс валют, сложности с поставками значимых зарубежных товаров и комплектующих, стоимость топлива, коммунальных тарифов и др. Есть также экономические и социальные причины, среди них — изменение ставки Центробанка, рост стоимости кредитов, дефицит кадров.
На осенний отдых, наоборот, эксперты прогнозируют сохранение летних цен или даже снижение стоимости на российских южных направлениях.
В начале сентября специалисты прогнозируют рост цен на кондитерские изделия. Шоколад подорожает до 40% из-за неурожая какао-бобов в Африке. Все производители продукта уже предупредили торговые сети.
Среди растительных продуктов самый высокий рост стоимости будет наблюдаться у картофеля — на 88% с начала года (дополнительной причиной является плохой урожай). При этом, молочные продукты вырастут в цене на 5-15% из-за возросшей стоимости логистики и затрат на упаковку и транспортные расходы. В пределах 10% поднимутся цены на хлеб. До 30% в октябре–ноябре, сообщает РБК-Пермь со ссылкой на пермских мясных производителей, может увеличиться стоимость мясных продуктов из-за сопутствующих издержек.
Государство реагирует на сообщения ретейлеров административными разными
способами. Под давлением ФАС крупные продавцы электроники согласились до конца
сентября сдержать рост цен на ряд моделей и, возможно, продлить фиксацию цен. Но,
общая экономическая ситуация не позволяет долго обеспечивать сдерживание
административными методами.
На текущий момент на рынке уже наблюдается сокращение ассортимента товаров во многих группах (Агентство INFOLine). Розничные сети будут пытаться выровнять свои доходы через развитие товаров под собственным брендом и расширением линейки премиальных товаров.