Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?

Изменение цен на товары в экономике страны зависит от различных макрофакторов: экономических и политических трендов, сезонности, количества урожая и погодных явлений. Эти факторы могут приводить как к повышению, так и к снижению стоимости. В последние годы в России достаточно высокая динамика реальной инфляции, поэтому снижение цен бывает эпизодическим и только на сезонные товары с избытком производства, рассказала доцент кафедры менеджмента и маркетинга ПНИПУ Ольга Андреева корреспонденту Properm.ru.