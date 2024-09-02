Некоторые пермяки останутся без холодной воды на этой неделе. График отключений

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
В Перми из-за аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях водоснабжения часть домов будет временно оставаться без воды. Некоторые из них отключат от коммунального ресурса на целые сутки, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Завтра, 3 сентября, с 10:00 до 10:00 4 сентября воды не будет по ул. Лифанова, 21, 23. 4 сентября с 9:00 до 14:00 без воды останутся дома по ул. Сергея Данщина, 1а, 4, 5, 6а. А 5 сентября с 9:00 до 13:30 неудобства коснутся следующих адресов:
В этот же день, 5 сентября, уже на сутки — с 9:00 до 9:00 6 сентября воды не будет на ул. Екатерининская, 177а. С 10:00 до 10:00 6 сентября отключения пройдут в домах по улицам:
В субботу, 7 сентября, с 9:00 до 19:00, водоснабжения будут лишены пермяки в домах:
8 сентября с 9:00 до 13:00 под отключения попадает часть домов на ул. Кронштадтская, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53.