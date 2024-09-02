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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

С 3 сентября попеременно будут отключать холодную воду в некоторых домах Перми

Некоторые пермяки останутся без холодной воды на этой неделе. График отключений

2 сентября 2024, 06:33
Фото: fusionbrain.ai

С 3 сентября попеременно будут отключать холодную воду в некоторых домах Перми

График отключений опубликован ресурсоснабжающей организацией.

В Перми из-за аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ на сетях водоснабжения часть домов будет временно оставаться без воды. Некоторые из них отключат от коммунального ресурса на целые сутки, предупреждают в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Завтра, 3 сентября, с 10:00 до 10:00 4 сентября воды не будет по ул. Лифанова, 21, 23. 4 сентября с 9:00 до 14:00 без воды останутся дома по ул. Сергея Данщина, 1а, 4, 5, 6а. А 5 сентября с 9:00 до 13:30 неудобства коснутся следующих адресов:

  • Миргородская, 24;
  • Чебоксарская, 1, 3, 16;
  • 2-я Чебоксарская, 3.

В этот же день, 5 сентября, уже на сутки — с 9:00 до 9:00 6 сентября воды не будет на ул. Екатерининская, 177а. С 10:00 до 10:00 6 сентября отключения пройдут в домах по улицам:

  • Верхне-Волжская, 40;
  • Верхне-Сылвенская, 3;
  • Каргапольский переулок, 18;
  • Кубанская, 6;
  • Кутамышская, 35;
  • Кыновский переулок, 11;
  • Ленинский переулок, 16;
  • Лянгасова, 1, 30;
  • Никопольская, 14;
  • Рубцовская, 23;
  • Рудянский переулок, 20;
  • Тихорецкая, 1;
  • Фрунзе, 41, 43, 67.

В субботу, 7 сентября, с 9:00 до 19:00, водоснабжения будут лишены пермяки в домах:

  • Вильямса, 44, 61, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
  • Кабельщиков, 19;
  • Коспашская, 5, 7, 9, 12;
  • Маршала Толбухина, 38, 40, 42, 44, 46;
  • Усадебная Ордж, 2, 3, 4, 6, 55.

8 сентября с 9:00 до 13:00 под отключения попадает часть домов на ул. Кронштадтская, 29, 31, 33, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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