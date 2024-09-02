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Posted 2 сентября, 09:15

Published 2 сентября, 09:15

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Нутрициолог заявила, что витамин D можно восполнить вкусной едой

2 сентября 2024, 09:15
Витамин D — незаменимый природный элемент, особенно важный для жителей северных регионов. По словам эксперта нутрициолога Анастасии Куровой, пища может служить полноценным источником витамина D, однако важно знать, в каких продуктах его содержание наиболее высоко.

Курова отмечает, что жирная рыба (лосось или тунец), желтки яиц, грибы и некоторые молочные продукты содержат большое количество витамина D, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в магазинах можно найти витаминизированные продукты, например, растительное молоко. Суточная потребность в витамине D варьируется в зависимости от возраста, пола, физического состояния и других факторов. Для взрослого человека рекомендуемая норма составляет примерно 600–800 международных единиц (МЕ). Нутрициолог приводит примеры продуктов, которые помогут удовлетворить потребность организма в витамине D: два желтка яиц (около 40 МЕ), одна порция жирной рыбы (около 400 МЕ), одна порция грибов (около 10 МЕ), один стакан молока (около 100 МЕ) или йогурта (примерно 80 МЕ) и 100 граммов устриц (от 5 до 10 МЕ).

Курова подчёркивает, что сбалансированный и разнообразный рацион, богатый морепродуктами, обеспечит организм достаточным количеством витамина D.

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