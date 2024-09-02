Нутрициолог заявила, что витамин D можно восполнить вкусной едой

Кроме того, в магазинах можно найти витаминизированные продукты, например, растительное молоко. Суточная потребность в витамине D варьируется в зависимости от возраста, пола, физического состояния и других факторов. Для взрослого человека рекомендуемая норма составляет примерно 600–800 международных единиц (МЕ). Нутрициолог приводит примеры продуктов, которые помогут удовлетворить потребность организма в витамине D: два желтка яиц (около 40 МЕ), одна порция жирной рыбы (около 400 МЕ), одна порция грибов (около 10 МЕ), один стакан молока (около 100 МЕ) или йогурта (примерно 80 МЕ) и 100 граммов устриц (от 5 до 10 МЕ).