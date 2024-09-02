Остались дети и жена. В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО бойцом

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Стало известно о гибели еще одного участника СВО из Пермского края. В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа сообщили, что погибший — 45-летний Александр Нечаев.
Известно, что Александр родился в поселке Эрна Кудымкарского района 6 января 1979 года. Окончил Отевскую общеобразовательную школу, отучился на слесаря в профессиональном училище №4 Кудымкара. До ухода на СВО работал в сфере лесозаготовок. В августе прошлого года ушел в зону проведения спецоперации добровольцем.
22 марта текущего года Нечаев погиб, по указу президента РФ он посмертно был награжден орденом Мужества посмертно. У военнослужащего остались жена и дети. Прощание с ним состоится завтра, 3 сентября, в 12:00, в Кудымкаре в здании Детско-юношеского центра «Радуга».