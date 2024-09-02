Остались дети и жена. В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО бойцом

Известно, что Александр родился в поселке Эрна Кудымкарского района 6 января 1979 года. Окончил Отевскую общеобразовательную школу, отучился на слесаря в профессиональном училище №4 Кудымкара. До ухода на СВО работал в сфере лесозаготовок. В августе прошлого года ушел в зону проведения спецоперации добровольцем.