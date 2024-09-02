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В Кудымкаре 3 сентября пройдет прощание с погибшим на СВО Александром Нечаевым

Остались дети и жена. В Кудымкаре простятся с погибшим на СВО бойцом

2 сентября 2024, 12:41
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

В Кудымкаре 3 сентября пройдет прощание с погибшим на СВО Александром Нечаевым

Мужчина погиб весной.

Стало известно о гибели еще одного участника СВО из Пермского края. В пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа сообщили, что погибший — 45-летний Александр Нечаев.

Известно, что Александр родился в поселке Эрна Кудымкарского района 6 января 1979 года. Окончил Отевскую общеобразовательную школу, отучился на слесаря в профессиональном училище №4 Кудымкара. До ухода на СВО работал в сфере лесозаготовок. В августе прошлого года ушел в зону проведения спецоперации добровольцем.

22 марта текущего года Нечаев погиб, по указу президента РФ он посмертно был награжден орденом Мужества посмертно. У военнослужащего остались жена и дети. Прощание с ним состоится завтра, 3 сентября, в 12:00, в Кудымкаре в здании Детско-юношеского центра «Радуга».

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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