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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пермяк Федор Рудаков не смог завершить забег на 1500 метров на Паралимпиаде

Пермский паралимпиец не смог завершить уже второй забег в Париже

2 сентября 2024, 13:18
Фото: Минспорта Прикамья

Пермяк Федор Рудаков не смог завершить забег на 1500 метров на Паралимпиаде

На этот раз ему помешало столкновение с другим спортсменом.

Пермский спортсмен Федор Рудаков не смог финишировать в предварительном забеге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже из-за падения. Об этом сообщает «МатчТВ».

Инцидент произошел на одном из поворотов. Рудаков зацепился за ногу польского гида, который вел своего спортсмена Александра Коссаковского. Россиянин упал и не смог закончить забег.

Спортсмен‑ведущий Рудакова Андрей Сафронов взял на себя вину из-за падения российского легкоатлета. «Федор наступил на пятку впереди бегущего спортсмена… Опять виноват гид, не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал он.

Ранее Рудаков, допустив падение на дистанции — нога попала на трубу, ограничивающую первую дорожку — сошел с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде.

30-летний Рудаков — бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения.

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#Спорт#Паралимпийские игры#Легкая атлетика#Паралимпийцы
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