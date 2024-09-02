Пермский паралимпиец не смог завершить уже второй забег в Париже

Спортсмен‑ведущий Рудакова Андрей Сафронов взял на себя вину из-за падения российского легкоатлета. «Федор наступил на пятку впереди бегущего спортсмена… Опять виноват гид, не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал он.