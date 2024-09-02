Пермский паралимпиец не смог завершить уже второй забег в Париже

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Пермский спортсмен Федор Рудаков не смог финишировать в предварительном забеге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Париже из-за падения. Об этом сообщает «МатчТВ».
Инцидент произошел на одном из поворотов. Рудаков зацепился за ногу польского гида, который вел своего спортсмена Александра Коссаковского. Россиянин упал и не смог закончить забег.
Спортсмен‑ведущий Рудакова Андрей Сафронов взял на себя вину из-за падения российского легкоатлета. «Федор наступил на пятку впереди бегущего спортсмена… Опять виноват гид, не усмотрел, не направил в нужном направлении, моя ошибка», — сказал он.
Ранее Рудаков, допустив падение на дистанции — нога попала на трубу, ограничивающую первую дорожку — сошел с дистанции 5000 метров на парижской Паралимпиаде.
30-летний Рудаков — бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1500 м среди спортсменов с нарушением зрения.