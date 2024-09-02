Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль

Для получения подарка нужно предъявить Студенческий театральный билет (СТБ). Получить его могут первокурсники Пермского государственного университета, Пермского Политеха, Пермского медицинского университета, Медико-фармацевтического училища, Пермской сельскохозяйственной академии, Российской академии живописи, ваяния и зодчества и других вузов. Забрать свой СТБ нужно в студклубах или профкомах, у старост или кураторов. Получить билет за символический 1 рубль можно, обменяв свой СТБ в кассе оперного театра.