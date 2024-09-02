Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Первокурсники пермских вузов смогут посетить любой спектакль Пермского театра оперы и балета за 1 рубль. Традиционную акцию в театре объявили в честь Дня знаний, 1 сентября.
Для получения подарка нужно предъявить Студенческий театральный билет (СТБ). Получить его могут первокурсники Пермского государственного университета, Пермского Политеха, Пермского медицинского университета, Медико-фармацевтического училища, Пермской сельскохозяйственной академии, Российской академии живописи, ваяния и зодчества и других вузов. Забрать свой СТБ нужно в студклубах или профкомах, у старост или кураторов. Получить билет за символический 1 рубль можно, обменяв свой СТБ в кассе оперного театра.