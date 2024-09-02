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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

либретто «Золушка»

Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль

2 сентября 2024, 12:08
Фото: Антон Завьялов / сообщество Пермского театра оперы и балета «ВКонтакте»
либретто «Золушка»

Студенты первых курсов вузов смогут сходить в Пермскую оперу за 1 рубль

Для посещения постановки нужно иметь при себе Студенческий театральный билет.
Сюжет
ПГНИУ

Первокурсники пермских вузов смогут посетить любой спектакль Пермского театра оперы и балета за 1 рубль. Традиционную акцию в театре объявили в честь Дня знаний, 1 сентября.

Для получения подарка нужно предъявить Студенческий театральный билет (СТБ). Получить его могут первокурсники Пермского государственного университета, Пермского Политеха, Пермского медицинского университета, Медико-фармацевтического училища, Пермской сельскохозяйственной академии, Российской академии живописи, ваяния и зодчества и других вузов. Забрать свой СТБ нужно в студклубах или профкомах, у старост или кураторов. Получить билет за символический 1 рубль можно, обменяв свой СТБ в кассе оперного театра.

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