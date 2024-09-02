Первый сезон стартовал в краевой музыкальной школе в Перми

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Сегодня, 2 сентября к занятиям в построенной по поручению президента Владимира Путина, Пермской краевой специальной музыкальной школы приступили ученики из Кирова и Волгограда, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Школа рассчитана на 200 учеников, которые будут обучаться по 20 направлениям подготовки — фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.
Учебная программа школы включает в себя две возрастные группы. Она разработана для учеников с 1 по 4 классы и для учеников с 5 по 11 классы.
Участниками церемонии открытия школы стали помощник президента РФ Андрей Фурсенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Андрей Фурсенко поздравил учеников, их педагогов и родителей с радостным событием начала учебного года и отметил, что запуск уникального проекта создания новой школы подтверждает преемственность традиции беззаветного служения искусству.
«Уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны, а в её стенах всегда будет царить атмосфера творчества и созидания», — сказал он.
Благодарность всем участникам реализованного проекта создания новой краевой музыкальной школы выразил и глава региона Дмитрий Махонин. Он также поблагодарил Правительство России и лично президента России Владимира Путина за возможность возвести в регионе этот объект и оказываемую Пермскому краю поддержку.
«Благодаря решению Владимира Путина было выделено дополнительное финансирование на приобретение качественных музыкальных инструментов для юных талантов. Убеждён, что ученики школы будут покорять всё новые и новые высоты, прославлять родной Пермский край и великую страну Россию», — сказал Дмитрий Махонин.
Ярким событием в ходе церемонии стал праздничный концерт «Вечная музыка» с участие оркестра Пермского театра оперы и балета, в котором солировал скрипач Московской филармонии, преподаватель Московской консерватории имени П. И. Чайковского и в прошлом житель Прикамья Павел Милюков. Он будет художественным руководителем школы и примет непосредственное участие в реализации проекта.
Новая школа уникальна тем, что соединяет среднее общее и специальное образования так, что выпускники получат навыки сольной, оркестровой и ансамблевой игры.
Педагогический коллектив школы собран из артистов симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета, педагогов общего образования высшей категории, первоклассных концертмейстеров.
Само здание школы представляет собой О-образное четырёхэтажное строение со встроенным кубом концертно-репетиционного комплекса. Внутри каждое музыкальное направление имеет свою отдельную зону. Большой концертный зал рассчитан на 400 мест, есть два малых репетиционных зала на 50 человек каждый. Для иногородних учеников обустроено общежитие на 100 человек. Помещения школы спроектированы так, чтобы была возможность учиться детям с ограниченными возможностями.