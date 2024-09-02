Первый сезон стартовал в краевой музыкальной школе в Перми

Само здание школы представляет собой О-образное четырёхэтажное строение со встроенным кубом концертно-репетиционного комплекса. Внутри каждое музыкальное направление имеет свою отдельную зону. Большой концертный зал рассчитан на 400 мест, есть два малых репетиционных зала на 50 человек каждый. Для иногородних учеников обустроено общежитие на 100 человек. Помещения школы спроектированы так, чтобы была возможность учиться детям с ограниченными возможностями.