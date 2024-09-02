Почти летнее тепло с туманами. Какой будет погода в Прикамье в первую неделю осени

В Пермском крае в начавшиеся будни, со 2 по 6 сентября, ожидается умеренно теплая и относительно сухая погода. Однако жары, как в центральных и западных районах европейской территории России, не будет, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».