Почти летнее тепло с туманами. Какой будет погода в Прикамье в первую неделю осени

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В Пермском крае в начавшиеся будни, со 2 по 6 сентября, ожидается умеренно теплая и относительно сухая погода. Однако жары, как в центральных и западных районах европейской территории России, не будет, рассказали специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Сегодня, 2 сентября, прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, ночью и утром — туман. Температура воздуха ночью +2…+7°, в низинах похолодает до 0°, на севере +8…+13°, днем +17…+22°. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.
3 сентября будет облачно, в некоторых территориях региона пройдет кратковременный дождь. Ночью +8…+13°, днем +13…+18°, ветер северный 4-9 м/с. В среду днем будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ночью +3…+8°, днем +13…+18°. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с.
5 сентября ночью в Прикамье будет царить переменная облачность, днем ожидается облачность с прояснениями, туман местами ночью и утром сохранится. Дождей преимущественно не ожидается. Температура воздуха в ночные часы +3…+8°, в низинах до 0°, днем +14…+19°, ветер северный 2-7 м/с.
Рабочая неделя завершится такой же малой вероятностью выпадения осадков, утренним и ночным туманом. 6 сентября ночью +3…+8°, днем +16…+21°. Ветер западный 3-8 м/с. По предварительным данным, в грядущие выходные погодные условия почти не изменятся: дождей так же не прогнозируется, а днем установится практически летняя погода — до +21° тепла.