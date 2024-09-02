Подозреваемого в жестоком убийстве матери и ребенка в Чусовом отправили в СИЗО

Ранее сообщалось, что тела девушки и ее дочки были найдены в квартире в Чусовом. Было возбуждено уголовное дело. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру. Вчера жители Чусового простились с убитыми.