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Posted 2 сентября 2024, 08:38

Published 2 сентября 2024, 08:38

Modified 2 сентября 2024, 08:49

Updated 2 сентября 2024, 08:49

Подозреваемого в жестоком убийстве матери и ребенка в Чусовом отправили в СИЗО

2 сентября 2024, 08:38
Сюжет
Дети
Пермский военный гарнизонный суд отправил Артема Бучина под арест до конца октября.

Расследование уголовного дела о жестоком убийстве мамы и дочки в Чусовом передано в военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, поскольку на момент совершения преступления Артем Бучин являлся военнослужащим, стало известно журналисту Properm.ru. Материалы дела переданы из территориального отдела СУ СКР в Чусовом.

1 сентября Пермский военный гарнизонный суд отправил Бучина под арест в СИЗО до 29 октября.

Артема Бучина задержали утром 31 августа рядом с домом своего отца. После задержания его доставили на допрос в военную полицию, ему предъявлено обвинение. Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, Бучин рассказал, что очень ревновал свою девушку.

Ранее сообщалось, что тела девушки и ее дочки были найдены в квартире в Чусовом. Было возбуждено уголовное дело. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру. Вчера жители Чусового простились с убитыми.

Сегодня в Чусовом простятся с убитыми накануне матерью и дочерью
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#Происшествия#Суд#Пермь#Дети
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