Подозреваемого в жестоком убийстве матери и ребенка в Чусовом отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Расследование уголовного дела о жестоком убийстве мамы и дочки в Чусовом передано в военный следственный отдел по Пермскому гарнизону, поскольку на момент совершения преступления Артем Бучин являлся военнослужащим, стало известно журналисту Properm.ru. Материалы дела переданы из территориального отдела СУ СКР в Чусовом.
1 сентября Пермский военный гарнизонный суд отправил Бучина под арест в СИЗО до 29 октября.
Артема Бучина задержали утром 31 августа рядом с домом своего отца. После задержания его доставили на допрос в военную полицию, ему предъявлено обвинение. Как сообщают СМИ со ссылкой на свои источники, Бучин рассказал, что очень ревновал свою девушку.
Ранее сообщалось, что тела девушки и ее дочки были найдены в квартире в Чусовом. Было возбуждено уголовное дело. По словам родственницы погибшей, Бучин хотел жениться на своей жертве. Ранее пара была уже жената, но развелась из-за того, как пермяк изнасиловал и убил медсестру. Вчера жители Чусового простились с убитыми.