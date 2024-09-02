Приставы из-под земли достали должницу-алиментщицу из Кочево

Выехав по адресу и обнаружив замок на двери, судебные приставы не торопились покидать место. Зная о склонности гражданки к играм в прятки, сотрудники ведомства приняли решение осмотреть прилегающую территорию. Во время обхода они заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы подошли и представились.