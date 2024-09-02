Приставы из-под земли достали должницу-алиментщицу из Кочево

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Жительница Кочевского округа, задолжавшая алименты своему ребенку, решила оборудовать потайной вход в дом, чтобы не попасться судебным приставам. О том, как был выявлен ход, сообщают в ГУФССП России по Пермскому краю.
У приставов находится исполнительное производство о взыскании с безответственной 46-летней матери ¼ части всех доходов на содержание дочери 2010 года рождения.
Длительное время пермячка свои обязанности не исполняла, устраиваться на официальную работу отказывалась, предпочитая вести беззаботную жизнь. Ее долг перед дочерью превышал 150 тыс. рублей. Неоднократное привлечение должницы к административной ответственности за неуплату алиментов положительного влияния на нее не оказывало, а после получения первой судимости по ч. 1 ст. 157 УК РФ женщина и вовсе начала тщательно скрываться от сотрудников правоохранительных органов.
Так как размер задолженности по алиментам продолжал расти, дознаватель службы вновь возбудил уголовное дело в отношении неплательщицы. После проведения необходимых процессуальных мероприятий судебным приставам предстояло вручить должнице обвинительный акт.
Выехав по адресу и обнаружив замок на двери, судебные приставы не торопились покидать место. Зная о склонности гражданки к играм в прятки, сотрудники ведомства приняли решение осмотреть прилегающую территорию. Во время обхода они заметили нечто странное: в подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы подошли и представились.
Должнице помогли выбраться из траншеи и сопроводили в подразделение ведомства. Там ей вручили необходимые документы, провели беседу и разъяснили, что в случае дальнейшего бездействия у неё есть все шансы получить реальный тюремный срок за уклонение от уплаты алиментов.
Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор 41-летнему пермяку. Мужчина уклонялся от уплаты алиментов, сообщают в краевой прокуратуре.
Мужчина, являясь трудоспособным, официально не трудоустроенным, имея реальную возможность выплачивать алименты, уклонялся от их уплаты. Добровольной материальной помощи своему несовершеннолетнему сыну он не оказывал. При этом, обязательства по содержанию ребенка он обязан был выполнять в силу возложенного на него решения суда. Общая сумма задолженности составила более 1 млн. рублей. Виновный уже ранее привлекался к административной ответственности за содеянное.