Прокуратура обжаловала приговор группировке пермских хакеров

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Апелляционная коллегия Мосгорсуда приступит к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор основанной пермяками хакерской группировке 19 сентября, следует из информации судебного департамента. Приговор хакерам вынесли в Савеловском суде Москвы 8 апреля.
Судебное решение обжаловали из осужденных только пермский предприниматель Александр Ковалев и совладелец пермского «Гет-нэт» Артем Зайцев. Из всей группировки только их двоих суд отправил в колонию. Прокуратура также подала апелляционное представление на приговор, назвав его излишне мягким.
Ковалев и Зайцев получили реальные сроки, соответственно 4 и 3,5 года колонии общего режима. Гособвинение в прениях в Савеловском суде просило назначить им более суровое наказание: от 5,5 до 6 лет колонии общего режима.
Безработным Владиславу Гилеву и Ярославу Соловьеву были назначены сроки, в зачет которых пошло отбытое в СИЗО время. Гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский и сотрудник «Транстелекома» Артем Быстрых приговорены к 3 годам 3 месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Суд также конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах подсудимых.
Известно, что изначально пермскими хакерами, торгующими данными кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков заинтересовались еще в 2021 году в ФБР. Эту информацию передали российским силовикам, было возбуждено уголовное дело. Хакеров Ковалева, Гилева, Зайцева и Соловьева задержали в Перми, Пачевского и Быстрых — в других городах России.
В ходе расследования Гилев и Ковалев дали показания о покровительстве, которое им оказывал сотрудник спецслужбы Григорий Царегородцев. Еще один из осужденных, совладелец «Гет-Нэт» Артем Зайцев, указывал в своих ходатайствах по корпоративному спору с Ковалевыми о долях в компании, что он все делал под давлением Ковалева и Царегородцева. Однако, это не нашло официальных подтверждений. В материалах 235 военного гарнизонного суда есть указания на то, что последний давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности хакерской группировки, «воздействовал на подозреваемых и обвиняемых».
Приговор самому Царегородцеву вынесли в Перми спустя неделю после решения Савеловского суда в Москве. Пермский военный гарнизонный суд приговорил бывшего контрразведчика к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу на сумму 320 млн рублей и конфискации в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Он лишен воинского звания майор.
В августе приговор Царегородцеву был отменен Центральным военным судом в Екатеринбурге из-за процессуальных нарушений и возвращен на новое рассмотрение в другом составе суда. По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, нарушения связаны с допуском в суд журналистов: на прения в закрытый судебный процесс смогли прийти представители СМИ. Вероятнее всего, новое рассмотрение будет пройдет без участия слушателей.