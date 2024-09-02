Прокуратура обжаловала приговор группировке пермских хакеров

В ходе расследования Гилев и Ковалев дали показания о покровительстве, которое им оказывал сотрудник спецслужбы Григорий Царегородцев. Еще один из осужденных, совладелец «Гет-Нэт» Артем Зайцев, указывал в своих ходатайствах по корпоративному спору с Ковалевыми о долях в компании, что он все делал под давлением Ковалева и Царегородцева. Однако, это не нашло официальных подтверждений. В материалах 235 военного гарнизонного суда есть указания на то, что последний давал поручения своим доверенным лицам уничтожить доказательства своей причастности к преступной деятельности хакерской группировки, «воздействовал на подозреваемых и обвиняемых».