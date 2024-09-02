Средняя зарплата педагогов в Прикамье увеличилась за год на 22%

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
За год средняя заработная плата учителей в Пермском крае увеличилась на 22%, составив 35,5 тыс. рублей. С января по август 2024 года работодатели опубликовали всего 1,2 тыс. вакансий, сообщают аналитики сервиса hh.ru.
Диапазон средних зарплат учителей по стране составил 34 483 — 70 000 рублей. Самую большую зарплату по этой профессии предлагают в Москве (75 200 рублей). На втором месте — Камчатский край (75 000 рублей), на третьем месте — Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 рублей).
Чаще всего педагогов ищут с опытом работы от 1 года до 3 лет, количество таких вакансий составляет 47%. При этом часть предложений о работе, в которых школы готовы рассмотреть и новичков без опыта, увеличилось с 33% до 37%.
Больше всего образовательные учреждения нуждаются в учителях по математике (16% вакансий), английскому языку (5% вакансий), физике (3%), русскому языку, а также в учителях начальных классов (по 2%).