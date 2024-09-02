Стал жертвой любви. Волонтеры отправили на лечение пермского толстого кота Крошика

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
Пермского кота по кличке Крошик весом 17 кг отправили на лечение в реабилитационный центр.
Домашнее животное сейчас не может ходить — пермяки откормили его хлебными сухарями, супом, мясом и кормом для кошек. Ранее Крошик жил в подвале, куда жители приносили еду. В итоге в ветеринарной клинике коту даже не смогли сделать УЗИ, так как из-за огромной жировой прослойки датчики оборудования не срабатывают.
Как рассказали в пермском приюте «Матроскин», теперь Крошику предстоит длительное восстановление. Специалисты составили ему специальную программу похудения: каждую неделю животному нужно сбрасывать от 70 до 150 граммов веса. Кот живет в реабилитационном центре, где пройдет курс физпроцедур, а затем его пустят ходить по беговой дорожке.
Все желающие помочь могут обратиться в ветклинику «Клык» на бульваре Гагарина, 70Б или перевести средства приюту «Матроскин» по реквизитам фонда «Добрый мир».