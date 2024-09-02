Стал жертвой любви. Волонтеры отправили на лечение пермского толстого кота Крошика

Домашнее животное сейчас не может ходить — пермяки откормили его хлебными сухарями, супом, мясом и кормом для кошек. Ранее Крошик жил в подвале, куда жители приносили еду. В итоге в ветеринарной клинике коту даже не смогли сделать УЗИ, так как из-за огромной жировой прослойки датчики оборудования не срабатывают.