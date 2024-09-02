Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке

Тела погибших на Камчатке начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно. Как сообщили Properm.ru на «горячей линии» МЧС, предполагается, что сегодня их транспортируют на судебно-криминалистическую экспертизу на Камчатке.