Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Тела погибших на Камчатке начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно. Как сообщили Properm.ru на «горячей линии» МЧС, предполагается, что сегодня их транспортируют на судебно-криминалистическую экспертизу на Камчатке.
После того, как будут проведены все необходимые исследования и опознание, тела погибших отдадут родным. Эвакуация с места крушения вертолета начнется, как только следователи завершат ряд мероприятий на месте трагедии.
В настоящий момент найдены 18 из 22 тел. Как минимум шестеро из погибших были туристами из Перми.