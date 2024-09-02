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Published Сегодня, 03:59

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Updated Сегодня, 04:01

Тела погибших туристов на Камчатке начнут эвакуировать сегодня

Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке

2 сентября 2024, 03:59

Тела погибших туристов на Камчатке начнут эвакуировать сегодня

Как минимум шестеро погибших — туристы из Перми.

Тела погибших на Камчатке начнут эвакуировать с места трагедии сегодня, 2 сентября. О том, когда тела будут доставлены в Пермь, на данный момент неизвестно. Как сообщили Properm.ru на «горячей линии» МЧС, предполагается, что сегодня их транспортируют на судебно-криминалистическую экспертизу на Камчатке.

После того, как будут проведены все необходимые исследования и опознание, тела погибших отдадут родным. Эвакуация с места крушения вертолета начнется, как только следователи завершат ряд мероприятий на месте трагедии.

В настоящий момент найдены 18 из 22 тел. Как минимум шестеро из погибших были туристами из Перми.

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#Пермь#Мчс#Эвакуация#Трагедия#Следователи#Туристы#Крушение вертолета#Исследования#Камчатка#Родственники#Опознание#Судебно-криминалистическая экспертиза#Найденные тела
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