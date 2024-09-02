Центробанк теряет контроль над продажей валюты. Что делать бизнесу и людям

В результате каждый контракт был на 10% и более дороже. Для маленьких бизнесов такая ситуация оборачивается разорением. Кроме того, компании, закупающие товар у китайских производителей, сообщают о множестве нарушений. К примеру, все автомобили, которые ввозятся в Россию, приходят под другими кодами ВЭД, и с них уплачиваются заниженные пошлины. По словам Максима Спасского, у работающих в России китайцев груз оплачивается при получении или в долларах, или в юанях. Если отдавать наличными деньгами, спред там составлял примерно +1,3 рубля к курсу ЦБ, при переводе на карту — 1,5 рубля. У российских предпринимателей нет отправной точки, как строить бизнес-планы.