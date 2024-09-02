Центробанк теряет контроль над продажей валюты. Что делать бизнесу и людям

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
После отмены торгов по доллару в России действуют три курса на американскую валюту и китайский юань. Эксперты предупреждают о тяжелых временах для малого бизнеса и граждан. Журналисты «Новых известий» разбирались, так ли это.
До 12 июня нынешнего года российский рубль был конвертируемой валютой. Однако после введения санкций США против Мосбиржи 32-летняя история свободного рубля подошла к концу. По словам экономиста Андрея Нечаева, который и ввел конвертируемость рубля в июне 1992 года, она теперь утеряна. Эксперт говорит, что из-за санкций рубль больше не определяется рынком.
Андрей Нечаев опасается, что Россия вернется к советской практике множественности курсов. Однако это уже наступило, считает секретарь Генсовета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский. После введения санкций в нашей стране был введен новый способ определения курса. Вместо торгов в 15:00 каждого рабочего дня Центробанк публиковал курсы валют как средние курсовые значения крупных банков России.
Однако в основе курсов лежит не готовность бизнеса к покупке долларов и евро, а желание банков продать валюту по определяемой ими цене. Хотя главная иностранная валюта россиян — юань — торгуется на бирже, назначенные курсы доллара и евро отразились и на нем. Сейчас ЦБ РФ не может решить, на основании какого курса составлять прогноз для страны, рассказал зампред Центробанка Алексей Заботкин. Банк России должен решить к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке, на какой курс валют ориентироваться.
Для импортеров курс валют был главным показателем, по которому строился бизнес. Люди подсчитывали издержки, закладывали средства на закуп товара в Китае по курсу ЦБ, прикидывали конвертацию. После отправки средств клиентом и получения их китайским поставщиком выяснялось, что, например, курс отправки вчера составлял 13,15 рубля за юань, а курс ЦБ был 11,75 рубля. Спред составлял 1,4 рубля, или 12,5%, тогда как раньше он был 12%.
В результате каждый контракт был на 10% и более дороже. Для маленьких бизнесов такая ситуация оборачивается разорением. Кроме того, компании, закупающие товар у китайских производителей, сообщают о множестве нарушений. К примеру, все автомобили, которые ввозятся в Россию, приходят под другими кодами ВЭД, и с них уплачиваются заниженные пошлины. По словам Максима Спасского, у работающих в России китайцев груз оплачивается при получении или в долларах, или в юанях. Если отдавать наличными деньгами, спред там составлял примерно +1,3 рубля к курсу ЦБ, при переводе на карту — 1,5 рубля. У российских предпринимателей нет отправной точки, как строить бизнес-планы.
Курсовая разница в 10% и выше свидетельствует о том, что власти не дают бизнесу достоверной информации, а предприниматели не верят данным Центробанка. Сейчас у него остается набор инструментов по влиянию на курс рубля — валютные интервенции и изменение ключевой ставки.
Однако экс-министр экономики Андрей Нечаев считает, что не стоит влиять на курс административными методами, так как это ведет к появлению черного рынка и колоссальной коррупции. Уже сейчас инструментов у ЦБ становится все меньше, а курс все больше похож на мифический, считают предприниматели. Тем временем, государство совместно с мелкими компаниями занято обходом санкций, чтобы крупные налогоплательщики несли деньги в казну. Рост курса того же юаня грозит ростом цен на товары и услуги для простых россиян.
Следом за малым бизнесом страдают и наши соотечественники. Государство спасает бюджетообразующие отрасли. Что касается граждан, власти постараются сохранить или не дать значительно расти ценам на гречу и хлеб, говорит Максим Спасский. Что касается тех же холодильников и айфонов, цены могут сильно взлететь.
Россияне стали запасаться товарами — об этом свидетельствует рост потребительских кредитов. Эксперты считают, что необходимо озаботиться судьбой своих покупок и сбережений, например, открывать накопительные вклады — так можно сократить потери. Тем, кто накопил более 3 млн рублей, будет разумно разделить их на доллары, евро и юани для снижения рисков. А с меньшей суммой сбережений достаточно просто перемещать их из одного банка в другой по более выгодным ставкам.
В некотором смысле ситуация на рынке вернулась в начало 90-х годов. Как сообщают экономисты, уже растет коррупция, грядет появление черного рынка. Сохранение накопленного становится первостепенным вопросом для людей, рискующих собственными средствами, — российских предпринимателей.