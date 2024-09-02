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Posted Вчера, 15:40

Published Вчера, 15:40

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Ученые США заявили о разработке лекарства от старости

2 сентября 2024, 15:40
Препарат для борьбы со старением, о котором говорят как об «эликсире молодости», был разработан в США. Ученые смогли замедлить процесс старения у собак и теперь планируют протестировать его на людях.

Глава фармацевтической компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен и доктор Майкл Ройзен из Кливлендской клиники работали вместе над новым препаратом, направленным на увеличение теломер — защитных капюшонов на концах хромосом, пишет 360.ru.

Ученые провели эксперимент, в результате чего двух пожилых собак удалось вылечить: 12-летнюю немецкую овчарку от рака последней стадии и другого пса от артрита. Пес, страдавший артритом, после приема препарата снова начал активно передвигаться.

По словам Ройзена, увеличивая теломеры, можно возобновлять стволовые клетки и продолжать их регенерацию, что в конечном итоге позволяет «омолаживать» организм. Доктор также отметил, что результаты доклинических испытаний на клетках человека в лаборатории показали увеличение теломеров на 200%.

#Алина Ибрагимова
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