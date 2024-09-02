Ученые США заявили о разработке лекарства от старости

Posted Вчера, 15:40
Published Вчера, 15:40
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Глава фармацевтической компании Telomir Pharmaceuticals доктор Кристофер Чепмен и доктор Майкл Ройзен из Кливлендской клиники работали вместе над новым препаратом, направленным на увеличение теломер — защитных капюшонов на концах хромосом, пишет 360.ru.
Ученые провели эксперимент, в результате чего двух пожилых собак удалось вылечить: 12-летнюю немецкую овчарку от рака последней стадии и другого пса от артрита. Пес, страдавший артритом, после приема препарата снова начал активно передвигаться.
По словам Ройзена, увеличивая теломеры, можно возобновлять стволовые клетки и продолжать их регенерацию, что в конечном итоге позволяет «омолаживать» организм. Доктор также отметил, что результаты доклинических испытаний на клетках человека в лаборатории показали увеличение теломеров на 200%.