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Бывший сотрудник полиции стал учителем ОБЖ в пермской школе

Учителем ОБЗР в оханской школе стал полковник в отставке

2 сентября 2024, 03:43

Бывший сотрудник полиции стал учителем ОБЖ в пермской школе

Сергей Калинин всю жизнь работал в органах внутренних дел.
Сюжет
Школа

Бывший сотрудник МВД Сергей Калинин стал учителем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины» (ОБЗР) в Оханской школе. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Сергей Калинин является полковником в отставке. После службы в органах внутренних дел он вернулся на малую родину. «К своему юридическому и управленческому образованию добавил квалификацию преподавателя ОБЗР и успел наработать трехлетний опыт по специальности в одной из школ краевого центра», — рассказали власти Оханского городского округа.

В День знаний флаг России в Оханской школе вынесет знаменная группа под командованием полковника.

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#Мвд#Школа#Отставка#Учитель#День знаний#Флаг россии#Полковник#Опыт#Основы безопасности и защиты Родины#Сергей Калинин
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