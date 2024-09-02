Учителем ОБЗР в оханской школе стал полковник в отставке

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Published Сегодня, 03:43
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Бывший сотрудник МВД Сергей Калинин стал учителем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины» (ОБЗР) в Оханской школе. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Сергей Калинин является полковником в отставке. После службы в органах внутренних дел он вернулся на малую родину. «К своему юридическому и управленческому образованию добавил квалификацию преподавателя ОБЗР и успел наработать трехлетний опыт по специальности в одной из школ краевого центра», — рассказали власти Оханского городского округа.
В День знаний флаг России в Оханской школе вынесет знаменная группа под командованием полковника.