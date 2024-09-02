Учителем ОБЗР в оханской школе стал полковник в отставке

Сергей Калинин является полковником в отставке. После службы в органах внутренних дел он вернулся на малую родину. «К своему юридическому и управленческому образованию добавил квалификацию преподавателя ОБЗР и успел наработать трехлетний опыт по специальности в одной из школ краевого центра», — рассказали власти Оханского городского округа.