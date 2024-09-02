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Posted Вчера, 15:57

Published Вчера, 15:57

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Updated Сегодня, 06:20

В Березниках и Соликамске поздравили первоклассников с Днем знаний

В Березниках и Соликамске поздравили первоклассников с Днем знаний

2 сентября 2024, 15:57
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
Дети получили в подарок наборы для детского творчества и рюкзаки для сменной обуви.

ПАО «Уралкалий» направило 1,6 млн рублей на подарки первоклассникам в Березниках и Соликамске. Красочные наборы для детского творчества и рюкзаки для сменной обуви в честь Дня знаний получили около 3 тыс. детей.

Дети сотрудников предприятия, идущие в первый класс, в канун 1 сентября получили в подарок более 700 сертификатов на канцелярские товары. Также компания организовала для них праздничные представления. С 2020 года «Уралкалий» направил на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 11 млн рублей.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

— День знаний для всех родителей и детей наполнен добрыми эмоциями и радостными ожиданиями. Особое внимание в этот день уделяется первоклассникам, которые стоят на пороге школьной жизни и увлекательного мира знаний. Вручение подарков первоклассникам — детям сотрудников и организация для них праздничных представлений является частью социального пакета «Уралкалия». В рамках благотворительности компания делает подарки первоклассникам Березников и Соликамска, оказывает помощь семьям, которые находятся в трудной ситуации и нуждаются в поддержке.
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