В Березниках и Соликамске поздравили первоклассников с Днем знаний

Дети сотрудников предприятия, идущие в первый класс, в канун 1 сентября получили в подарок более 700 сертификатов на канцелярские товары. Также компания организовала для них праздничные представления. С 2020 года «Уралкалий» направил на поддержку первоклассников Березников и Соликамска около 11 млн рублей.